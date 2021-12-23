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РЖД и Почта России подписали договор о курсировании почтовых вагонов

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и АО «Почта России» заключили договор о курсировании почтовых вагонов в составах пассажирских и почтово-багажных поездов.

Договор подписали генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов и заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Сергей Сергушев. Подписание состоялось в присутствии генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова.

Документ определяет порядок курсирования почтовых вагонов Почты России в составах скорых, почтово-багажных и пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании на 3 года.

«Сотрудничество с РЖД для Почты России — это не только многолетняя история, но и огромная перспектива. У нас с вами на столе несколько проектов, связанных с контейнеризацией почтового сообщения. И, конечно, здесь мы будем опираться на экспертизу и инфраструктурные возможности РЖД. Почта сегодня — это уже давно не только письма, это сотни миллионов отправлений, которые доставляют блага электронной коммерции семьям по всей России. И Российские железные дороги особенно важны там, где доставка невозможна другими видами транспорта. Например, на Севере это иногда единственная возможность исполнить наши обязательства перед людьми. Я очень горжусь нашим сотрудничеством и уверен, что оно принесет замечательные плоды РЖД, Почте, а главное нашим клиентам»

подчеркнул Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России».

«Российские железные дороги связывает с Почтой России многолетнее плодотворное сотрудничество. Развитая железнодорожная сеть позволяет стабильно доставлять почтовые отправления в любую точку нашей огромной страны самым экологичным способом. Подписанный сегодня договор на 2022-2024 годы показывает, что услуги железных дорог остаются востребованными в современной доставке почты. А взаимодействие с учетом электронной коммерции и новых подходов является показателем развития технологий»

сказал Олег Белозёров, генеральный директор — председателя правления ОАО «РЖД».

В сентябре 2021 г. на Восточном экономическом форуме холдинг РЖД и Почта России подписали меморандум о совместном развитии логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных грузов (товаров интернет-магазинов, торговых сетей, предприятий малого и среднего бизнеса). Для этого компании планируют организовать мультимодальные сервисы для отправок Почты России по внутрироссийским и международным направлениям с использованием контейнерных поездов, курсирующих по расписанию.

Также РЖД и Почта России в настоящее время прорабатывают возможность запуска специальных международных контейнерных поездов для перевозок товаров электронной коммерции. Новые технологии позволят оптимизировать стоимость доставки и повысить ее скорость и качество.

Автор: Elvira
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