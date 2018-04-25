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С 1 мая закрытие бесплатной регистрации на ECOM'18

С 1 мая будет введена платная регистрация на ECOM Expo’18 для всех компаний, оказывающих услуги для интернет-торговле. Такая мера предпринята из-за большого количества желающих: на данный момент — это более 10 000 человек, а до выставки всего месяц.

Для интернет-магазинов и b2c-компаний при регистрации будет введён дополнительный шаг: мы просим указать цель посещения выставки.

После модерации заявок, бесплатный билет получат компании, которым на ECOM Expo’18 быть необходимо. Зарегистрироваться бесплатно можно до 1-го мая.

ECOM Expo — крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий для интернет-торговли. Это главное профессиональное мероприятие в российской ecommerce. Вход для всех, кто работает в интернет-торговле, бесплатный. Организатор выставки — Oborot.ru.

Выставка пройдет: г. Москва, КВЦ «Сокольники», 23-24 мая 2018 года.

В прошлом году ECOM Expo'17 посетили 8 тысяч профессионалов. Как это было: репортаж, фотоотчет.

Чтобы зарегистрироваться, кликните по ссылке и введите email. На него вы получите электронный билет.

Автор: Анна
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