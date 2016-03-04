Съесть всё: приложение Froodly, очищающее полки финских продуктовых магазинов

Froodly – финское приложение, позволяющее как продавцам, так и покупателям избежать лишних затрат. Кроме того, ещё одной заявленной полезной функцией приложения является сокращение объёмов пищевого мусора, что для бережно относящихся к окружающей среде финнов совсем немаловажно.

В сути своей, Froodly – доска объявлений о пищевых продуктах, которые продавцы реализуют со скидкой в связи с приближающимся истечением срока годности. Добавлять объявления могут как сами ритейлеры, так и рядовые покупатели. Последние получают за свою активность бонусы, которые можно обменять на бесплатный кофе в партнерствующих с приложением кофейнях и тому подобные маленькие радости.

На чём зарабатывают или планируют зарабатывать сами разработчики приложения – пока не ясно, но вполне можно ожидать премиальные позиции для магазинов/сетей и тому подобное. Впрочем, с учётом социальной полезности приложения идея может быть поддержана, в том числе и финансово, властями страны.

Идея, кстати, поддаётся развитию и без приложения. Если вы заведуете, например, булочной или кондитерской, можете собирать телефоны покупателей и делать ежевечерние SMS-рассылки, приглашая покупателей успеть купить ещё свежие, но уже не готовые к ещё одному дню на полке булочки, пирожные, торты и т.п.

Встречали что-нибудь подобное в непищевых нишах? Делитесь своими находками и мнением «взлетит/не взлетит», «надо/не надо».