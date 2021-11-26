С момента введения QR-кодов в транспорте Татарстана доставка продуктов выросла на треть

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи продуктов и готовой еды в Татарстане в период с 22 по 24 ноября 2021 года, а также онлайн-чаевые сотрудникам служб доставки, переведенные через сервис CloudTips и выяснили, что изменилось после введения проверки QR-кодов в транспорте.

После введения системы QR-кодов в транспорте Татарстана онлайн-спрос на продукты и сопутствующие товары с доставкой вырос по сравнению с соответствующим предыдущим периодом на 31%: на 25% выросло количество онлайн-транзакций, на 6% выросла средняя стоимость покупки и составила 2 442 рубля. В тот же период онлайн-спрос на доставку готовой еды вырос на 15%, средняя стоимость покупки составила 1 324 рубля. Это может быть связано с тем, что с введением QR-кодов в транспорте многие жители Татарстана предпочли отказаться от самостоятельной поездки в магазины и предпочли заказать все необходимое с доставкой на дом.

Кроме этого, татарстанцы стали щедрее на онлайн-чаевые курьерам. Так, средняя сумма онлайн-чаевых, отправленных сотрудникам служб доставки через сервис CloudTips — сервис электронных чаевых, донатов и адресных пожертвований от Тинькофф и CloudPayments — выросла на 13% до 95 рублей, а переводить онлайн-чаевые стали на 19% чаще. В комментариях к онлайн-чаевым жители Татарстана благодарят курьеров за помощь в непростой ситуации и быструю доставку.