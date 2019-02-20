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С начала 2019 года онлайн-продажи в игровом сегменте выросли на 15%

Группа компаний QIWI зафиксировала рост объёма онлайн-покупок в игровом сегменте в январе 2019 года на 15%. Платежный сервис проанализировал операции на крупнейших игровых площадках в начале 2018 года и сравнил их с показателями за январь 2019.

О росте рынка также говорят данные авторитетных исследователей, таких как IDC (есть в распоряжении компании). Как прогнозируют в IDC, общий рост игрового рынка в 2017-2022 года в большинстве стран мира, включая Россию, составит около 13-14%.

В QIWI также полагают, что мировой рынок игр сохранит положительную динамику роста как минимум на протяжении 3 лет, и к 2021 году его объемы могут превысить отметку в 2 млрд долларов.

К таким выводам пришли аналитики компании, изучив глобальные тренды игровой сферы конца 2018 и начала 2019 года. В компании также считают, что сегмент мобильных игр продолжит уверенно расти и в 2019 обгонит ПК-игры, которые удерживали лидерство в течение предыдущих нескольких лет. А к 2020 году, объёмы выручки от мобильных игр могут превысить игры для пк на 15%.

Многие крупные игроки начинают смотреть в сторону так называемых one-click payments, когда пользователь привязывает платежный инструмент (карту или электронный кошелек) к своему профилю, чтобы ускорить процесс последующих оплат. С учётом высокой доли импульсивных покупок в онлайн играх — это положительно влияет на конверсию: до +10% по сравнению со стандартной покупкой, где пользователь должен верифицировать себя в платёжной системе каждый раз.

Рынок Esports в России уже в 2017 году стал самым крупным в Европе и продолжает расти на 17-20% в год. Основными драйвером являются спонсорские и рекламные контракты.

Автор: Анна
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