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С палаткой по стране: спрос на туристическое оборудование вырос весной-летом 2021 года

Закрытые границы и коронавирусные ограничения сделали походы популярным видом отдыха. Летом 2021 года спрос на туристическое оборудование вырос, выяснили СберСтрахование, ЮКаssа и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Летом 2021 года любители палаток, нетронутой природы и песен у костра покупали в основном мелкое туристическое оборудование. Например, объёмы продаж горелок, по данным «Чек Индекса», выросли почти на треть (28%) по сравнению с июнем-августом 2020 года, канов — на 45%, трекинговых ботинок — в 2,2 раза.

Примечательно, что самое основное — палатки и спальные мешки — поклонники такого вида отдыха закупили ещё весной. За март-май 2021 года продажи палаток в натуральном выражении выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спальных мешков — на 33%.

Вместе с объёмами продаж выросли и средние чеки. Например, на каны сейчас тратят в среднем 690 рублей, что на 14% больше, чем прошлым летом, на трекинговые ботинки — 4808 рублей (+5% к прошлому году), на палатки — 4752 рубля (+31%), на спальные мешки — 1811 рублей (+35%). В целом средний чек на туристическое оборудование, по данным ЮКаssа, вырос этим летом на 12% год к году и составил 9018 рублей.

Самыми большими любителями походов оказались жители Санкт-Петербурга — именно они чаще всех в стране покупают туристические принадлежности. А лидером по величине среднего чека стала Калмыкия: жители республики тратят на походное снаряжение в среднем 17 796 рублей.

Вместе с палатками, спальниками и горелками туристы активно запасались и спреями от насекомых. Объём их продаж в натуральном выражении летом вырос на 67% по сравнению с июнем-августом 2020 года.

«Поход — хороший способ провести отпуск, тем более на фоне действующих ограничительных мер по коронавирусу. Однако каждый вид отдыха имеет свои тонкости, и в случае выезда на природу позаботиться нужно о защите от клещей. Недавнее исследование СберСтрахования показало, что за последний год в среднем по стране 6% россиян слышали о случаях укусов клещей среди родных и знакомых, но эта доля выше в регионах, где насекомые более распространены, например, на Алтае и в Сибири. Чтобы быть полностью уверенным, что в случае укуса вы своевременно получите медицинскую помощь, в частности, будут проведены анализы на энцефалит и боррелиоз, которые переносят клещи, стоит позаботиться о специальном страховом полисе».

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка

«Оплачивали туристические товары в весенне-летний период этого года чаще всего банковскими картами, их доля составляет 77% от всех платежей. Второй по популярности метод оплаты — Pay-платежи. На них пришлось 13% покупок, в прошлом году этот показатель составлял 4%. Чаще всего пользователи оплачивали покупки стоимостью от 3000 до 5000 рублей — 19% от всех платежей. В прошлом году, из-за закрытия границ, наблюдался резкий всплеск интереса россиян к пешим турам, в результате чего увеличился спрос на товары для походов. В этом году ситуация не изменилась, граждане также активно готовятся к отдыху на природе, отправляясь в путешествие с палатками, рюкзаками и другой необходимой атрибутикой».

Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney

В этом году СберСтрахование усовершенствовало программу «Защита от клеща». Страховая сумма выросла до 1,5 млн рублей, продукт стал доступным для людей любого возраста, стоимость полиса теперь диверсифицирована в зависимости от региона. А по программе «Питомец под защитой» можно застраховать от укусов клещей и домашних животных.

Автор: Анна
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