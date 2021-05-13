«Садовод» выходит на AliExpress

На AliExpress открылся официальный магазин одного из самого известных рынков России — «Садовод». В нем будут продаваться товары для детей дома (осветительные приборы, кухонная утварь и т.п.).

AliExpress стал первым маркетплейсом, с которым сотрудничает рынок «Садовод». За счет этого сотрудничества «Садовод» диверсифицирует каналы продаж, развивая онлайн-направление параллельно с офлайн-торговлей.

Ассортимент магазина Sadovodmall на AliExpress будет представлен товарами для дома, которые реализует сама компания . Постепенно ассортимент будет расширяться, и в будущем он пополнится одеждой, обувью, аксессуарами и другой продукцией, представленной на рынке продавцами «Садовода».

В честь выхода «Садовода» на AliExpress компании провели фотосессию, которая символизирует переход рынка в digital. Кадры в стиле светлого футуристичного киберпанка показывают образ будущего покупателя и отражают трансформацию современных торговых отношений. Компании решили опередить юмор в свой адрес и сами поиронизировали над собой, создав фотографии рынка будущего.

«На наш рынок покупатели всегда идут зная, что найдут большой ассортимент товаров и выгодные цены — на порядок ниже, чем в других торговых точках. В этом плане наша площадка похожа на AliExpress, который тоже знаменит как место, где можно купить все, что угодно, по справедливой цене. Круг замкнулся: „Садовод“ вышел на AliExpress, и покупатель может не выбирать между нашими площадками, а покупать там, где удобнее», — комментирует Юрий Шеметун, генеральный директор Sadovodmall.ru.