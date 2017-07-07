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«Сафмар» будет кредитовать клиентов картами «Бинбанк диджитал»

Акционеры группы «Сафмар», в которую входят магазины техники «Техносила», «Эльдорадо» и «М.Видео», а также «Бинбанк», приняли решение кредитовать клиентов торговых точек с помощью кредитных карт «Бинбанк диджитал». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, дочерняя компания «Бинбанка» — «Бинбанк диджитал» — будет предоставлять клиентам не «классические» POS-кредиты наличными, а кредитные карты с одобренным лимитом, покрывающим сумму покупки.

«Сафмар» планирует реализовать проект к концу 2017 года, пишет «Коммерсантъ». В группе компаний от комментариев отказались.

Издание отмечает, что кредиты наличными — более простой продукт с прогнозируемым графиком погашения и расчетом суммы переплаты. Но для банка такие кредиты менее выгодны, чем карты, так как ставка по ним ниже.

В конце 2016 года сообщалось, что группа компаний также заинтересовалась покупкой 25% банка «Ренессанс кредит» с целью повысить свою долю на рынке POS-кредитования. Однако по информации «Коммерсанта», «Сафмар» летом 2017 года приняла решение завоевывать этот рынок собственными силами.

По данным Frank Research Group (FRG), доля «Ренессанс кредит» в POS-кредитовании составляет 12,1%. У «Бинбанка» и «Бинбанка диджитал» этот показатель находится на отметке в 2,2%.

В конце апреля 2017 года группа «Сафмар», контролируемая семьей Гуцериевых-Шишханова, закрыла сделку по покупке контрольной доли в торговой сети «М.Видео».

«Сафмар» получила контроль над торговой сетью «Техносила» в 2015 году, после покупки «МДМ Банка», а декабре 2016 года «Сафмар» приобрела 100% торговой сети «Эльдорадо».

Автор: Анна
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