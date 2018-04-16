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«Сафмар» хочет купить «Медиа Маркт» в России

Принадлежащая группе «Сафмар» сеть «М.Видео», поглотившая до этого «Эльдорадо», может выкупить бизнес «Медиа Маркт» — российской «дочки» немецкой Media-Saturn-Holding GmbH, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Ceconomy AG Себастьяна Кауфманна.

Таким образом, «Сафмар» станет монополистом на рынке розничных продаж электроники и бытовой техники. Media-Saturn-Holding GmbH, в свою очередь, намерена получить от 15% в «М.Видео». В конечном итоге размер пакета, который приобретет немецкая сторона, может вырасти до 25% минус 1 акция.

Mediasaturn Holding ведет с «М.Видео» переговоры о возможной продаже бизнеса в России и одновременной покупке миноритарной доли в «М.Видео», однако окончательного решения пока нет. Представитель «М.Видео» от комментариев отказался.

В декабре 2016 года «М.Видео» была приобретена компанией «Сафмар» семьи Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Эта группа на тот момент уже владела сетями «Эльдорадо» и «Техносила». Приобретая «Медиа Маркт» «Сафмар» может стать монополистом на рынке розничных продаж электроники и бытовой техники.

Эксперты считают, что покупка бизнеса «Медиа Маркт» нужна «М.Видео» для расширения, так как сеть поставила цель достичь к 2022 году ежегодного оборота в размере 450 млрд руб.

По данным «Infoline-Аналитики», в 2017 году доля «М.Видео» на рынке розничной торговли электроники и бытовой техники составила 16,7%, «Эльдорадо» — 8,9%, «Медиа Маркт» — 2,8%. В 2017 году выручка «Медиа Маркт» сократилась более чем на 20%, а совокупный убыток за 2013−2017 годы превысил 13 млрд руб. Учитывая, что проект открытия магазинов «Медиа Маркт» в составе Metro Cash & Carry оказался неэффективным, продажа бизнеса осталась единственной возможностью прекратить терять деньги на российском рынке.

Автор: Анна
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