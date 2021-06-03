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«Самокат» планирует выход на рынок США

Сервис доставки продуктов, товаров для дома и косметики «Самокат», входящий в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group, планирует запуститься на рынке США под новым брендом. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам знакомого с ситуацией источника, выход планируется в горизонте от нескольких месяцев до года. Обсуждение таких планов внутри совместного предприятия «Сбера» и Mail.ru Group подтвердил еще один собеседник The Bell из числа сотрудников экосистемы.

Название «Самокат» на американском рынке использоваться не будет, уверяет собеседник The Bell. Под каким брендом будет работать проект в США, пока не решено. Команда, которая займется развитием американского направления, тоже будет собрана на месте. «На рынок США будет перенесена идея, частично технологии „Самоката“, но не бренд и не люди», — говорит источник The Bell, близкий к компании.

Сумма, которую компания потратит на экспансию, число дарксторов пока не определены: затраты напрямую зависят от масштаба запуска, который на стадии обсуждения у акционеров, добавляют собеседники.

Позже сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров подтвердил факт выхода в США и добавил, что сервис стартует в Нью-Йорке этим летом. «Сегодня „Самокат“ работает в 18 городах России и продолжает открывать по 80 дарксторов в месяц. Мы быстро растём и знаем, что можем ещё больше, — говорит Бочаров. — У сервиса будет новое название, но он сохранит в себе важное: наше желание освободить людей от рутины и технологии ритейла реального времени, которые мы создаём».

Автор: Анна
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