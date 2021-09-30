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Самозанятые станут продавцами Ozon

Ozon начинает сотрудничество с самозанятыми предпринимателями — они смогут продавать на площадке широкий спектр товаров собственного производства и получат доступ к миллионам потенциальных покупателей со всей страны.

Для начала работы на маркетплейсе самозанятый должен пройти стандартную процедуру регистрации в личном кабинете продавца. Ozon будет автоматически проверять статус самозанятого на сайте Федеральной налоговой службы на этапе регистрации.

Предприниматели смогут продавать любые товары, произведенные ими самостоятельно. Исключением станут подакцизные товары, товары, подлежащие обязательной маркировке, а также требующие регистрации товарного знака. Комиссия за продажу товаров и других услуг (логистика, рекламная платформа и пр.) для самозанятых продавцов будет такой же, как для всех остальных продавцов.

Работать с маркетплейсом самозанятые будут по модели «Продажи со склада продавца» (FBS) — то есть хранить товары на своем складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда они поедут к покупателям, либо организовать доставку клиентам самостоятельно через любую логистическую службу. Самозанятым также будет доступен финансовый инструмент «Гибкий график выплат» — ежедневные начисления за продажу товаров.

Ozon даст самозанятым продавцам доступ к многомиллионной аудитории маркетплейса и возможность продавать свои товары по всей России и даже за ее пределами. Покупатели же получат возможность приобрести уникальные товары ручной работы.

«Ozon уже давно сотрудничает с самозанятыми предпринимателями, привлекая их в качестве партнеров службы доставки, и наконец мы расширяем возможности партнерства для производителей уникальных товаров. В России уже более 2,7 млн.самозанятых, и это число стремительно растет. Новое партнерство для Ozon — отличная возможность поддержать предпринимателей и расширить ассортимент площадки особенными товарами», — отметил операционный директор Ozon Даниил Федоров.

Автор: Анна
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