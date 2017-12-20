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Samsung и Яндекс.Маркет объявляют о партнерстве

Компания Samsung выбрала Яндекс.Маркет — одного из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России — в качестве партнера по развитию функционала интеллектуального помощника Bixby. Яндекс.Маркет станет основной платформой поиска товаров с помощью Камеры Bixby.

Bixby — интеллектуальный цифровой помощник, который является частью нового пользовательского интерфейса Samsung, созданного на базе алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Это персонализированный и полезный инструмент для решения повседневных задач пользователей смартфонов Samsung. Для локализации и развития всех доступных возможностей Bixby на страновом уровне Samsung выбирает партнеров из числа ведущих игроков на локальных рынках.

На данный момент Bixby интегрирован во все смартфоны Galaxy A8 и Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note8. Он позволяет работать с доступными приложениями с помощью сенсорного экрана, камеры устройства или нажатия специальной кнопки.

Владельцам смартфонов Samsung в России уже доступен Bixby Home, в котором есть удобный виджет поиска информации в интернете при помощи поиска Яндекса.

Наиболее широкими функциями обладает Камера Bixby. Ранее с ее помощью пользователи могли, отсканировав камерой смартфона этикетку вина, узнать рейтинг вина и прочитать о месте его производства. Благодаря интеграции с Foursquare узнавать информацию об окружающих объектах, наведя камеру на интересующий объект. Или найти нужное изображение в интернете с приложением Pinterest и т.д.

Теперь, благодаря интегрированным технологиям компьютерного зрения от Яндекса, c Камерой Bixby можно быстро и легко искать нужные товары на Яндекс.Маркете по фотографии. Достаточно навести камеру смартфона на интересующий предмет и удерживать в течение нескольких секунд. За это время Bixby идентифицирует предмет и найдет аналогичный или похожий товар на Яндекс.Маркете, покажет информацию о нем, о его цене, а также подскажет магазины, где товар можно приобрести. Пользователям остается перейти по ссылке и совершить покупку.

Функция будет особенно полезна при поиске товаров для дома, различных предметов интерьера, аксессуаров и других вещей, которые часто ищут не по конкретным характеристикам, а по внешнему виду. Например, если вы увидели красивый светильник, который отлично подойдет по стилю к вашему интерьеру, вы можете его сразу сфотографировать, быстро найти и заказать в интернет-магазине.

«Часто искать товары по внешнему виду гораздо удобнее, чем по формальным характеристикам. Сложно точно описать словами, например, необычного вида чайник или декоративную вазу определенного стиля, но их легко сфотографировать и найти по этой фотографии. Благодаря новым возможностям Камеры Bixby пользователи Samsung оказываются буквально на расстоянии одного клика от товара своей мечты на Яндекс.Маркете», — прокомментировал Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета.

«Samsung планомерно развивает экосистему интеллектуального помощника Bixby, чтобы предоставить пользователям своих смартфонов не только доступный, но и полезный сервис. Для этого мы привлекаем лучших партнеров в каждой стране. Поэтому одна из самых популярных функций — поиск товаров по фотографии — в России реализована с Яндекс.Маркетом. Благодаря этому пользователи наших смартфонов получили доступ к более чем 160 млн предложений товаров от 20 тыс. онлайн-магазинов», — отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

Автор: Анна
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