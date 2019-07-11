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Samsung стал самым популярным брендом смартфонов

ГК «М.Видео-Эльдорадо подвела итоги развития рынка смартфонов по итогам первого полугодия 2019 года. По их оценке, продажи смартфонов в России выросли на 6% в штуках и 12% в деньгах, до 13,5 млн. штук и 216 млрд. руб. Средняя цена составила 16 тыс. руб.

На смартфоны от 10 до 20 тыс. рублей приходится более 35% проданных в России устройств. Схожую долю занимают смартфоны от 5 до 10 тыс. рублей, и эти категории продолжают рост, как и сегмент свыше 50 тыс. рублей. Спрос на смартфоны до 5 тыс. рублей снижается.

С долей около 30% в штучных продажах наиболее популярным производителем смартфонов среди россиян в первом полугодии 2019 года оказался Samsung. Он обошел лидера первого квартала – бренд Honor. Совокупная доля Huawei и Honor достигла порядка 33%. При этом рынок продолжает концентрироваться вокруг пяти ведущих игроков: Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и Honor.

Динамика продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам первых шести месяцев года оказалась втрое выше рыночной в штуках и более чем вдвое выше в деньгах. Этому способствовали расширение ассортимента, выгодные ценовые предложения, предзаказы на ключевые новинки, а также, развитие отдельного бренда m_mobile от «М.Видео» и выделенных телеком-зон в «Эльдорадо».

Две трети проданных смартфонов имеют большие экраны

Производители предлагают модели всё с большей диагональю. По итогам первого полугодия на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см.) пришлось около 77%, что вдвое выше, чем годом ранее.

Автор: Александр
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