Samsung запустит в России программу лизинга для флагманских смартфонов

Samsung запустит в России лизинг флагманских смартфонов Galaxy Note 9 и Galaxy S9/S9+, сообщают «Ведомости». С 1 октября эти модели можно будет получить в лизинг в магазинах компании.

Клиент будет каждый месяц рассчитываться за смартфон и сможет обменять его на новое устройство через полгода или год, рассказала представитель южнокорейской компании Елена Кручинина.

При обмене гаджета на новый через 6 или 12 месяцев, а также в случае отказа от лизинга клиент должен будет заплатить 3900 рублей.

Обмен устройств в состоянии «как новый» будет бесплатным. Если при возврате смартфон сильно разбит, клиенту придется доплачивать.

Samsung включит в каждый договор возможность один раз заменить в сервисе разбитый экран или заднюю панель за определенную плату, добавила Кручинина.

Если клиент полностью выплатил сумму смартфона, то он имеет право забрать его в собственность.

Для запуска программы Samsung заключила соглашение с компанией «Форвард лизинг». Сданные пользователями смартфоны по обмену будут сдаваться дистрибьютору «Супервейв» для последующей перепродажи по сниженной цене.