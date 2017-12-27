Самые популярные товары на AliExpress и Tmall

Самыми популярными у россиян в поиске интернет-магазина AliExpress и Tmall перед новогодними праздниками стали товары бренда Xiaomi — часы и наушники. Об этом говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Бренд Xiaomi почти в два раза опередил ближайшего конкурента в рейтинге интересов пользователей. Xiaomi также остается единственным производителем, чьи товары ищут по названию продуктов. В AliExpress отметили исключительную популярность смартфонов этой марки — так, 14 декабря во флеш-сейл на Tmall за день было продано около 40 тысяч смартфонов.

Пользователи в преддверии праздников активно интересуются новогодней тематикой. Так, поисковый запрос «Новый год» без привязки к какому-либо товару оказался на восьмом по популярности месте. Вместе с «Новым годом» покупатели ищут на AliExpress новогодние украшения. По данным AliExpress, в сумме на новогоднюю тематику было сделано более семи миллионов запросов.

На 11-м месте по популярности запрос на алмазную вышивку — она удерживает интерес пользователей во второй половине года. Только в декабре ее искали больше 3,5 миллиона раз. Популярность на Tmall продемонстрировали игровые консоли Xbox и телевизоры. В топ-50 наиболее популярных товаров у россиян попал и светоотражающий жилет для автомобилей.

Спинер, который был самым желанным подарком в первой половине года, в декабре выбыл из первой тысячи популярных товаров.