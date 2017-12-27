+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Самые популярные товары на AliExpress и Tmall

Самыми популярными у россиян в поиске интернет-магазина AliExpress и Tmall перед новогодними праздниками стали товары бренда Xiaomi — часы и наушники. Об этом говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Бренд Xiaomi почти в два раза опередил ближайшего конкурента в рейтинге интересов пользователей. Xiaomi также остается единственным производителем, чьи товары ищут по названию продуктов. В AliExpress отметили исключительную популярность смартфонов этой марки — так, 14 декабря во флеш-сейл на Tmall за день было продано около 40 тысяч смартфонов.

Пользователи в преддверии праздников активно интересуются новогодней тематикой. Так, поисковый запрос «Новый год» без привязки к какому-либо товару оказался на восьмом по популярности месте. Вместе с «Новым годом» покупатели ищут на AliExpress новогодние украшения. По данным AliExpress, в сумме на новогоднюю тематику было сделано более семи миллионов запросов.

На 11-м месте по популярности запрос на алмазную вышивку — она удерживает интерес пользователей во второй половине года. Только в декабре ее искали больше 3,5 миллиона раз. Популярность на Tmall продемонстрировали игровые консоли Xbox и телевизоры. В топ-50 наиболее популярных товаров у россиян попал и светоотражающий жилет для автомобилей.

Спинер, который был самым желанным подарком в первой половине года, в декабре выбыл из первой тысячи популярных товаров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 декабря / Комментарии
«Теневой» рынок алкогольной продукции в интернете достиг 1,7 млрд руб

«Теневой» рынок алкогольной продукции в интернете достиг 1,7 млрд руб

Несмотря на действующий с 2007 года запрет, продажи алкоголя в интернете достигли в 2017 году 1,7 млрд руб., подсчитали эксперты международной компании Group-IB.

далее →

21 декабря / Комментарии
Яндекс выяснил, что покупают под Новый год

Яндекс выяснил, что покупают под Новый год

Аналитики Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы выяснили, как увеличивается число покупок перед новогодними праздниками и на какие товары спрос вырастает сильнее всего.

далее →

19 декабря / Комментарии
«М.Видео» объявляет о достижении рекордной доли онлайн продаж

«М.Видео» объявляет о достижении рекордной доли онлайн продаж

Компания «М.Видео» объявляет о достижении рекордной доли онлайн продаж – в ноябре она впервые достигла 20% оборота ритейлера, прибавив 8 п.п. с начала года. Суммарно за 11 месяцев доля онлайна превысила 15%, опередив аналогичные показатели ведущих омниканальных ритейлеров электроники в США и Западной Европе.

далее →

19 декабря / Комментарии
АКИТ: 25% популярных российских интернет-магазинов нарушают закон

АКИТ: 25% популярных российских интернет-магазинов нарушают закон

Более 25% самых популярных интернет-магазинов в России нарушают обязательные законодательные требования.

далее →

18 декабря / Комментарии
Дневная выручка «Юлы» достигла двух миллионов рублей

Дневная выручка «Юлы» достигла двух миллионов рублей

Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!