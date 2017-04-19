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Самые популярные товары на Пасху

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян в преддверии и на Пасху, а также определили города, жители которых чаще остальных приобретают неотъемлемые атрибуты праздника – яйца и куличи.

Покупают яйца и пекут куличи

Больше всего яиц к Пасхе закупают жители Екатеринбурга, продажи этого товара увеличиваются здесь на 145%. На втором месте продажи яиц в Казани (+85%), на третьем – Нижнем Новгороде (+59%). Меньше всего растут продажи в Уфе (+9%) и Москве (+13%). Широко Пасха празднуется в Екатеринбурге и Челябинске. Жители этих городов активнее всех остальных пекут куличи самостоятельно: здесь растут продажи основных ингредиентов праздничного пасхального блюда – муки, сахара, компонентов для выпечки, сухофруктов. Они же приобретают и готовые куличи: челябинцы (+315%), екатеринбуржцы (+228%). Готовые куличи пользуются высоким спросом и среди уфимцев (+245%), нижегородцев (+237%) и самарцев (+221%). Самые низкие показатели по продажам куличей в Перми (+38%) и Москве (+49%). 

Что едят и пьют на Пасху?

Пасха символизирует собой завершение Великого Поста и характеризуется традиционным ростом продаж мяса, курицы, колбасных изделий. Главные мясоеды живут в Нижнем Новгороде (+82%), Ростове-на-Дону (+67%), Перми (+66%) и Казани (+63%). Продажи птицы больше всего растут в Перми (+47%), Нижнем Новгороде и Казани (по +41%), Екатеринбурге и Челябинске (по +39%). Максимальный рост продаж колбасы – в Екатеринбурге (+52%), Нижнем Новгороде (+42%), Москве (+36%). В Пасху растут также продажи алкогольных напитков. Самым популярным является вино, другим напиткам его предпочитают жители Нижнего Новгорода (+76%), Перми (+60%), Челябинска (+51%), Самары (+40%) и Уфы (+43%). Выбирают коньяк жители Казани (+92%), Екатеринбурга и Перми (по +53%) и Ростова-на-Дону (+49%). В Ростове-на-Дону также пользуется спросом водка (+43%). В Москве и Санкт-Петербурге рост продаж алкогольных напитков незначительный.

ТОП-5 продаж продуктов на Пасху в Москве

В Москве лидером продаж на Пасху стали компоненты и смеси для куличей (+107%). Также отмечается высокий рост продаж сухофруктов (+58%). В ТОП-5 популярных категорий товаров вошли готовые куличи и кексы (+49%), мясо и мясопродукты (+39%) и виноградные вина (+27%).

Автор: Анна
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