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Самые популярные товары перед Новым годом у пользователей eBay из России

eBay назвал самые популярные товары перед Новым годом у пользователей из России. Ожерелья и подвески, чехлы для портативных устройств, а также коллекционные товары пользовались наибольшим спросом у пользователей eBay из России в преддверии Нового года. Об этом RNS рассказали в eBay, проанализировав заказы из РФ в период с 20 ноября по 31 декабря 2017 года.

Тремя самыми популярными категориями товаров оказались «мода», «электроника» и «коллекционные товары». Количество заказов первой категории составило 345,5 тыс., второй — 268,1 тыс., третьей — 190,9 тыс.

В первой категории наиболее популярными товарами оказались ожерелья и подвески — количество заказов из России составило 18 тыс. Во второй категории наибольшим спросом пользовались чехлы и защитная пленка — показатель составил 29,9 тыс. В третьей категории наиболее популярным товаром стали кристаллы и минералы — почти 5 тыс. заказов.

В категории мода пользовались спросом у пользователей из РФ драгоценные камни (16,8 тыс. заказов), наручные часы (9,5 тыс.), пальто и куртки (8 тыс.), а также антивозрастные средства и аксессуары для маникюра (почти по 6 тыс. заказов).

Автор: Анна
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