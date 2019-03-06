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Самые распространенные бренды в городах России

Специалисты компании JLL назвали самые распространенные бренды в городах России. Речь идет о торговых марках, точки продаж которых так или иначе присутствуют в более чем 75 городах РФ.

100%-ное покрытие имеют такие бренды, как Befree, Burger King, «Детский мир», Gloria Jeans, kari, «Спортмастер», Zolla, которые заняли с первого по седьмое места рейтинга. Далее следуют Calzedonia, Colin’s, Ecco, «Эльдорадо», Intimissimi, Lady Collection, Ostin, Sunlight, Swatch, Yves Rocher, покрывающие своими магазинами 97% российских городов.

В рейтинг также вошли Acoola, Gulliver, KFC, Samsung, Sela и «Московский ювелирный завод» с более чем 90% покрытия. Помимо этого в списке самых распространенных брендов значатся Centro, Glance, McDonald’s, «Рив Гош», InCity, Love Republic, Ralf Ringer, «Снежная королева», Baskin Robbins, Berschka, Finn Flare, Henderson, Mango, Respect, Subway, Concept Club, Leroy Merlin, H&M, «Иль де ботэ», «Л’этуаль», Strrina, Baon, Palmetta, Pull&Bear, United Colors of Benetton и Zenden.

Аналитики компании отмечают, что по итогам прошлогоднего исследования наиболее широко были распространены бренды fasion-сегмента, а на этот раз — общепита. Некоторые марки на этот раз даже не вошли в ТОП-50 брендов. Среди них Adidas, лидировавший в прошлом году со 100% покрытием, сейчас марка занимает 12 место с 68% покрытием городов России, что связано с активным развитием общепита и оптимизацией сетей fashion-формата — изменением форматов, расположения и даже географии.

Уровень проникновения премиальных брендов в российских регионах гораздо ниже масс-маркета: средний охват составляет лишь 7%. Разумеется, Москва выступает наиболее привлекательным рынком для развития таких марок благодаря высокой покупательской способности: здесь сосредоточено в 2 раза больше торговых точек премиум-брендов, чем в Санкт-Петербурге. Другими городами, где востребован премиальный сегмент, стали Екатеринбург и Краснодар. В других российских городах проникновение таких марок крайне низкое или ограничивается небольшим отделом в мультибрендовых магазинах.

Лидером в премиальном классе остается марка Max Mara, которая присутствует в 43% городов. Далее расположился бренд Montblanc с 27%, Ermenegildo Zegna с 24%, Philipp Plein с 16%, Etro с 14%, Bvlgari, Dolce & Gabbana, Gucci, La Perla, Louis Vuitton, Rolex, Salvatore Ferragamo, Valentino и Vertu с показателем 11%.

Исследование охватывает данные о присутствии 250 международных и российских брендов всех сегментов, за исключением продуктов питания, в 37 городах РФ с населением более 500 тысяч жителей. Присутствие бренда в том или ином городе засчитывалось при наличии хотя бы одного монобрендового магазина по данным на декабрь 2018 года.

Автор: Анна
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