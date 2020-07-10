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Самые «шоколадные» регионы России: рейтинг СберМаркета

К Всемирному дню шоколада федеральный сервис по доставке продуктов на дом СберМаркет составил рейтинг самых «шоколадных» регионов России. Для аналитики использовались данные по количеству покупок, совершённых клиентами СберМаркета, и выручке от продажи шоколада и шоколадных продуктов в регионах России* в I полугодии 2020 года.

В первом полугодии среди регионов России лидерами стали Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Вместе с другими продуктами их жители чаще других клали в корзину шоколад.

Краснодарцы и ростовчане тратили на шоколад больше остальных. Так, жители Краснодара заплатили за сладости из какао-бобов почти 7 млн рублей — это самый высокий показатель среди регионов России. В Ростове-на-Дону на шоколадки потратили 6,2 млн рублей. Десятку самых «шоколадных» регионов замыкают Московская область, Самара, Красноярск, Нижний Новгород, Казань и Тюмень.

В СберМаркете также проанализировали, как увеличились продажи шоколада во 2 квартале 2020 года в городах-лидерах по продажам шоколада. Самый значительный рост продемонстрировали Нижний Новгород, Московская область и Тюмень. В южных городах России — в Краснодаре и Ростове-на-Дону — продажи выросли менее значительно.

Предпочтения во всех регионах были примерно одинаковыми. Покупатели чаще всего выбирали молочный шоколад с цельными лесными орехами, шоколадные яйца и батончики. Например, новосибирцы купили 1 183 кг шоколада Ritter Sport и 1 166 штук шоколадных яиц Kinder Surprise. Тем не менее, были и различия: в Краснодаре кроме молочного шоколада и батончиков в пятёрку популярных продуктов вошёл горький шоколад (75%). Красноярск оказался единственным городом, где на первом месте среди покупок продуктов из шоколада в первом полугодии были шоколадные яйца.

Всего в первом полугодии 2020 года россияне совершили 422 823 покупки продуктов из шоколада на 138 млн рублей.

Автор: Анна
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