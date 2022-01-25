Сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club и аналитический центр ResearchMe выяснили, на что россияне тратят деньги в день зарплаты. В опросе приняло участие 1,5 тыс. жителей России старше 16 лет, проживающих в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

Выяснилось, что 71% респондентов позволяют себе чуть больше в день зарплаты и аванса, причем разницы между поведением мужчин и женщин практически нет. По данным опроса, у 37% респондентов лишние траты в дни авансы и зарплаты повторяются ежемесячно и обычно составляют до 5 тысяч рублей (67%).

В рейтинге спонтанных покупок первое место заняла доставка еды и походы в рестораны (32%), покупка одежды, обуви и аксессуаров (29%), а также подарков близким и детям (24%). Самыми непопулярными статьями таких расходов стали покупки книг, курсов и тренингов (5%), продуктов (4%), а также траты на авиабилеты и бронь отелей (3%).

Самыми «экономными» оказались опрошенные из Уральского федерального округа — 44% респондента оттуда отметили, что у них не бывает лишних трат в дни получения зарплаты. Наибольшими «транжирами» стали жители Северо-Западного федерального округа — почти каждый третий (31%) респондент из региона сказал, что тратит почти все свои деньги в день получения дохода.

Топ-10 спонтанных трат россиян в дни зарплаты и аванса

На доставку еды или поход в ресторан/кафе 32% На одежду/обувь/аксессуары/ косметику 29% На подарки близким/детям 24% На развлечения (кино/концерты/галереи и пр.) 16% На услуги по уходу за собой (салоны красоты/оздоровительные клиники и т.д.) 14% На такси/авто/каршеринг 10% На обучение (курсы/учебники/книги/ тренинги) 5% Другое 5% На продукты 4% На отпуск (покупку авиабилетов/бронь отелей и т.п.) 3%