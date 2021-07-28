Сапсефр и палатка: что нужно для активного отдыха россиянину этим летом

После пандемии люди стали больше ценить пребывание на свежем воздухе, а ограничения, связанные с путешествиями за границу, заставили людей обратить внимание на альтернативные варианты отдыха в России. В этом сезоне популярность набирает отдых на воде, особенно гребля на байдарке, каякинг и сапбординг, а также пешие походы в горы, лес или на берег водоемов.

Эксперты Авито узнали, какую сумму придется потратить ценителям различных видов туризма на полный комплект снаряжения. Общая стоимость самых популярных товаров для отдыха на воде на сайте составила в среднем 44 500 рублей, а товаров для похода — 10 550 рублей.

Эксперты Авито выяснили, какие товары будут интересны любителям водных развлечений и походов. Для отдыха на воде россияне часто выбирают байдарки или каяки, а также сапборды и гидрокостюмы. Для ночевок в горах, лесу или на берегу реки понадобятся палатки, спальные мешки, рюкзаки и туристические коврики.

«Во время летнего сезона мы в Авито традиционно отмечаем рост предложения товаров для туризма. В этом году мы наблюдаем тренд на водные развлечения и походы. Этим летом количество объявлений о продаже популярных товаров для таких путешествий и активного времяпрепровождения, как новых так и б/у, выросло на 31% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, у россиян появляется все больше возможностей разнообразить свой отдых и отойти от привычного „отельного“ формата отпуска» — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle Авито.

Водная стихия

В последние годы продолжают набирать популярность байдарки и каяки. Они подходят как для экстремальных сплавов, так и для спокойного отдыха с семьей или друзьями. На Авито их стали продавать на 12% чаще, чем в прошлом году. Этим летом их можно в среднем купить за 9 500 рублей, что на 36% дороже, чем в 2020 году.

Другое модное развлечение, сапбординг, хотя и является разновидностью серфинга, дает возможность кататься на воде в любом ближайшем водоеме. Количество объявлений о продаже сапбордов возросло в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. В то же время, это довольно дорогая покупка — средняя цена на площадке составила 30 000 рублей, что на 8% дороже, чем в прошлом году.

Гидрокостюмы часто используются для сапбординга, а также для серфинга, кайтсерфинга, вейксерфинга и других водных видов спорта. Он предназначен не только для сохранения тепла тела, но и для защиты. Например, при падении в воду на большой скорости костюм смягчит удар, что особенно важно для начинающих. Гидрокостюм стал популярнее среди продавцов на 14%, а средняя стоимость товара на сайте с прошлого года не изменилась и составляет 5 000 рублей.

Таким образом, полный набор товаров для разнообразных водных развлечений обойдется россиянам в среднем в 44 500 рублей, желающие покататься на байдарках и каяках смогут приобрести их в среднем за 9 500 рублей, а любители сапбординга могут купить комплект из доски и гидрокостюма в среднем за 35 000 рублей.

И в лес, и в горы

Все больше людей во время отпуска стараются «отдохнуть от цивилизации» и отправляются на природу. Для более комфортных условий следует не забыть взять с собой спальный мешок, так как это незаменимая вещь для комфортного сна. Для любителей этого вида туризма на Авито в этом году стали продавать палатки и спальные мешки на 43% и 31% чаще соответственно. Купить палатку в среднем можно за 5 650 рублей, что на 13% дороже, чем в 2020 году, а вот стоимость спальных мешков не изменилась и составила в среднем 2 000 рублей.

Туристические коврики или «пенки» отлично справляются с функцией теплоизоляции — их часто используют как промежуточный слой между землей и спальным мешком для защиты от холода. В этом году количество объявлений о продаже ковриков на сайте выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом цена упала на 17%, этим летом товар можно купить в среднем за 1 000 рублей.

Ни один поход нельзя представить без вместительного рюкзака, куда должно поместиться все необходимое: дождевик, аптечка, еда, личные вещи. Предлагать к продаже товар стали на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя цена повысилась на 6%, а приобрести рюкзак в среднем можно за 1 900 рублей.

Итого, общая стоимость походных товаров для путешественников составит 10 550 рублей, но для тех, кто отправляется в поход ненадолго и налегке — когда можно обойтись без палатки и спального мешка, цена рюкзака и коврика составит 2 900 рублей.