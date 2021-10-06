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СБЕР ЕАПТЕКА и Почта России будут доставлять лекарства по Ульяновской области

СБЕР ЕАПТЕКА и Почта России начали сотрудничество по доставке безрецептурных лекарственных препаратов в Ульяновской области. Благодаря партнерству заказывать товары для здоровья в интернет-аптеке смогут жители всей области, что особенно актуально для жителей сельских поселений и отдаленных районов.

Ранее доставка из интернет-аптеки была доступна только жителям административного центра региона. С момента открытия хаба СБЕР ЕАПТЕКИ в Ульяновске в феврале 2021 года доставку лекарств по городу осуществляла собственная курьерская служба компании. С осени 2021 года доставка стала доступной услугой для всей области.

Для оформления заказа клиенту нужно зайти на сайт или в мобильное приложение СБЕР ЕАПТЕКИ, выбрать необходимые препараты и адрес. Почтальоны доставят заказ на следующий день после оформления. Вне зависимости от стоимости заказа она будет бесплатной. Условия доставки соответствуют всем требованиям действующего законодательства.

«Проекты в области здоровья и медицины всегда востребованы. Теперь жители, в том числе и удалённых районов Ульяновской области, смогут заказывать широкий ассортимент необходимых лекарств и товаров для здоровья с доставкой на дом, что повысит качество и доступность лекарственной помощи в регионе».

Управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Алла Гладкова.

«Мы постоянно расширяем возможности для наших покупателей, чтобы жителям регионов было проще заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Поэтому у нас не было сомнений в необходимости этого проекта — он повысит доступность лекарственных средств для жителей районов Ульяновской области».

Директор по маркетингу и продажам компании СБЕР ЕАПТЕКА Наталья Паршикова

«Эта инициатива носит, прежде всего, социальный характер. Благодаря дальнейшему развитию проекта мы сможем обеспечить население в отдаленных районах области необходимыми лекарствами».

Директор Ульяновского управления Почты России Олег Непочатов.

Автор: Анна
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