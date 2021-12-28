Сбер Еаптека начала сотрудничество с аптечной сетью «Апрель»

Сбер Еаптека заключила партнерское соглашение с компанией «Апрель» — её аптечные точки присоединились к сети партнерских пунктов самовывоза Сбер Еаптеки.

«Апрель» представлена в 57 регионах страны. На первом этапе к сети самовывоза подключилось 1500 аптек «Апреля», а до конца 1 квартала 2022 года количество удвоится — до 3000 аптек. Благодаря сотрудничеству клиенты Сбер Еаптеки смогут заказывать лекарства онлайн и забирать заказы с самовывозом в удобных пунктах, а офлайн-точки «Апреля» — увеличат количество посетителей.

«Сеть „Апрель“ — одна из самых известных и популярных аптечных компаний в России. Благодаря нашему сотрудничеству покупатели во многих российских городах смогут заказывать лекарства онлайн и забирать с самовывозом с большим удобством. Мы постоянно работаем над тем, чтобы повысить доступность лекарств для жителей регионов, и партнерство с „Апрелем“ — еще один шаг в этом направлении». Алексей Щикотуров, операционный директор Сбер Еаптеки.