СБЕР ЕАПТЕКА представила первый продукт под собственной торговой маркой
СБЕР ЕАПТЕКА представила первый продукт собственного бренда Health Solution. Это генетические тесты, выпущенные совместно с Национальным Центром Генетических Исследований. Сервис впервые начнет выпускать товары под своим брендом.
После оформления заказа курьер доставит клиенту ДНК-тест. Расшифровка проходит в течение 4 недель, после чего покупатель получит детальный анализ и онлайн-консультацию с врачом-генетиком. У каждого генетического теста есть своя сфера исследования. Расшифровку ДНК-материалов проводят специалисты Национального Центра Генетических Исследований в собственной лаборатории, оснащенной высокотехнологичным оборудованием. В результате пользователь получает не только аналитику, но и рекомендации консультанта-генетика по питанию, товарам для здоровья или необходимости обратиться к другим врачам.
Запуск ДНК-тестов станет одним из шагов для построения персонализированного опыта для клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ — на основе не только истории покупок, но также и научных исследований, рекомендаций специалистов. Как результат, они смогут приобретать подходящие именно им товары для здоровья в онлайн-аптеке, при этом с широким ассортиментом и быстрой доставкой по всей стране.
«В России увеличивается аудитория людей, осознанно подходящих к своему здоровью. Мы хотим расширить её и запускаем ДНК-тесты под собственным брендом Health Solution. С помощью наших генетических тестов клиенты получат детальный анализ и рекомендации специалистов — по выбору лекарств, товаров для здоровья, изменениям в питании, в образе жизни. А интеграция с платформой СБЕР ЕАПТЕКИ поможет сделать процесс заботы о здоровье ещё удобнее», — комментирует Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ.