СБЕР ЕАПТЕКА представила первый продукт под собственной торговой маркой

СБЕР ЕАПТЕКА представила первый продукт собственного бренда Health Solution. Это генетические тесты, выпущенные совместно с Национальным Центром Генетических Исследований. Сервис впервые начнет выпускать товары под своим брендом.

После оформления заказа курьер доставит клиенту ДНК-тест. Расшифровка проходит в течение 4 недель, после чего покупатель получит детальный анализ и онлайн-консультацию с врачом-генетиком. У каждого генетического теста есть своя сфера исследования. Расшифровку ДНК-материалов проводят специалисты Национального Центра Генетических Исследований в собственной лаборатории, оснащенной высокотехнологичным оборудованием. В результате пользователь получает не только аналитику, но и рекомендации консультанта-генетика по питанию, товарам для здоровья или необходимости обратиться к другим врачам.

Запуск ДНК-тестов станет одним из шагов для построения персонализированного опыта для клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ — на основе не только истории покупок, но также и научных исследований, рекомендаций специалистов. Как результат, они смогут приобретать подходящие именно им товары для здоровья в онлайн-аптеке, при этом с широким ассортиментом и быстрой доставкой по всей стране.