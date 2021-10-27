СБЕР ЕАПТЕКА выпустила мерч на тему здорового образа жизни

СБЕР ЕАПТЕКА выпустила лимитированный тираж мерча: худи и футболки с актуальными надписями на тему здоровья. Часть средств с продажи каждой вещи будет перечислена в фонд помощи пожилым людям «Старость в радость».

Акцент в дизайне сделан на здоровом образе жизни и популярных фразах, связанных с медициной и фармацевтикой: «ОбезЗОЖен», «То, что доктор прописал», «Не имеет противопоказаний, можно не консультироваться со специалистом» и других.

Вся одежда выполнена из натурального хлопка высокого качества. За счет стиля унисекс и oversize вещи подойдут людям любого пола и возраста. Футболки можно заказать в брендированных подарочных боксах из экологичного материала. Первые покупатели смогут приобрести мерч по специальной цене.

Старт продаж будет сопровождаться запуском стримов на сайте проекта, в ходе которых пользователи смогут выиграть бесплатный мерч, поучаствовав в челлендже.