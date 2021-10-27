СБЕР ЕАПТЕКА выпустила мерч на тему здорового образа жизни
СБЕР ЕАПТЕКА выпустила лимитированный тираж мерча: худи и футболки с актуальными надписями на тему здоровья. Часть средств с продажи каждой вещи будет перечислена в фонд помощи пожилым людям «Старость в радость».
Акцент в дизайне сделан на здоровом образе жизни и популярных фразах, связанных с медициной и фармацевтикой: «ОбезЗОЖен», «То, что доктор прописал», «Не имеет противопоказаний, можно не консультироваться со специалистом» и других.
Вся одежда выполнена из натурального хлопка высокого качества. За счет стиля унисекс и oversize вещи подойдут людям любого пола и возраста. Футболки можно заказать в брендированных подарочных боксах из экологичного материала. Первые покупатели смогут приобрести мерч по специальной цене.
Старт продаж будет сопровождаться запуском стримов на сайте проекта, в ходе которых пользователи смогут выиграть бесплатный мерч, поучаствовав в челлендже.
«Мы стараемся сделать процесс заботы о себе и о своем здоровье максимально комфортным и мотивировать относиться к собственному организму внимательно. Кроме того, немаловажная цель мерча — добавить в жизнь наших покупателей позитива и напомнить: СБЕР ЕАПТЕКА всегда рядом, чтобы поддержать и подбодрить».
Наталья Паршикова, директор по маркетингу и продажам компании СБЕР ЕАПТЕКА