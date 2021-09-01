+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Сбер» хочет инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group

«Сбер» планирует инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group, включающий «Vprok.ru Перекресток» и сервисы экспресс-доставки. Однако за актив еще придется побороться с другими претендентами, среди которых может быть и «AliExpress Россия», сообщает «Коммерсант».

Ранее X5 сообщила о выделении онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», экспресс-доставки и сервиса «Около» в отдельную структуру. Для ее развития компания намерена привлечь инвесторов на открытом рынке или через стратегическое партнерство. Для возможного IPO в 2022−2023 годах онлайн-бизнес оценивался в $3−4,5 млрд. «Мы еще анализируем сами сценарии развития, и о выборе какого-то конкретного, а тем более о конкретных вариантах говорить преждевременно», — подчеркнул представитель X5.

По сообщению источников издания,"Сбер" рассматривает возможность инвестиций в этот бизнес. В этом может быть заинтересован первый зампред правления банка Лев Хасис, который в 2006−2011 годах работал CEO X5. По словам одного из собеседников, интерес к онлайн-бизнесу X5 проявляет и «AliExpress Россия».

По данным Infoline, X5 — крупнейший российский продавец продуктов питания в онлайн-канале. «Сбермаркет» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что X5 может продать потенциальным партнерам до 50% онлайн-бизнеса. При этом X5 привнесет в партнерство закупочную силу, клиентскую базу, понимание потребительского спроса и широкую сеть магазинов, которые могут служить в качестве пунктов сбора заказов, например, для «Сбера».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

1 сентября / Комментарии
AliExpress начинает продажи живых цветов

AliExpress начинает продажи живых цветов

К 1 сентября в каталоге AliExpress Россия появились букеты из живых цветов с экспресс-доставкой. Попасть в новую категорию могут магазины, готовые доставлять букеты быстро: за 2 часа или в течение суток. У цветочных магазинов есть два варианта размещения на AliExpress: в разделе «Есть!» с доставкой за 2 часа или в разделе живых цветов.

далее →

30 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет снизил плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно до 1 рубля

Яндекс.Маркет снизил плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно до 1 рубля

Яндекс.Маркет снизил до минимума плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно. Теперь она составляет 1 рубль и начисляется, когда покупатель переходит на Маркет по рекламе и делает покупку со страницы магазина.

далее →

25 августа / Комментарии
Как брендам конкурировать с маркетплейсами в 2021 году? Обсудим на бизнес-завтраке Imshop.io и Insider

Как брендам конкурировать с маркетплейсами в 2021 году? Обсудим на бизнес-завтраке Imshop.io и Insider

В Москве 3 сентября пройдет бизнес-завтрак «E-commerce 2021. Back to school». Главный вопрос встречи: что помогает брендам конкурировать с маркетплейсами. Организаторы — команды Imshop.io и Insider.

далее →

20 августа / Комментарии
На Ozon появилась онлайн-витрина вин и крепких напитков

На Ozon появилась онлайн-витрина вин и крепких напитков

Ozon запустил возможность бронирования вин и крепких напитков в магазинах SimpleWine. На витрине представлено около 1,5 тыс. позиций дистрибутора, которые можно забронировать для самовывоза в винотеках SimpleWine в Москве.

далее →

11 августа / Комментарии
Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии

Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии

Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии. Это инструмент маркетплейса, который позволяет продавцам показывать свои предложения на сервисе выше, чем предложения конкурентов. За такое продвижение можно будет рассчитаться с Маркетом постфактум — после продажи и доставки товаров покупателям, которых привели рекламные стратегии.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!