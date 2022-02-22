«Сбер» планирует покупку онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок»
X5 Group и Сбер обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов.
Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, в то время как сервис большой закупки с широким ассортиментом «Перекрёсток Впрок» может быть присоединён к бизнесу электронной коммерции Сбера и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса СберМегаМаркета.
Стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно.
«Сотрудничество с российским технологическим лидером — Сбером — в области экосистемных и цифровых продуктов позволит усилить нашу экспертизу в этой области и быстрее предлагать уникальные продукты и сервисы нашим клиентам. Фокус X5 на развитии экспресс-доставки позволит нам эффективно участвовать в цифровой гонке за счёт развитой инфраструктуры, масштаба, силы брендов наших сетей и выгодных условий работы с поставщиками».
Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Group
«У Сбера и X5 Group миллионы общих клиентов, и мы видим существенные потенциальные синергии в нашем сотрудничестве, которое, уверен, будет выгодным и для наших компаний, и для наших клиентов. Сейчас мы обсуждаем детали дальнейшего взаимодействия, которое будет строиться в том числе и на базе передовых технологических решений Сбера, в том числе в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, анализа данных и виртуальных ассистентов».
Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка