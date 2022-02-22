«Сбер» планирует покупку онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок»

X5 Group и Сбер обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов.

Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, в то время как сервис большой закупки с широким ассортиментом «Перекрёсток Впрок» может быть присоединён к бизнесу электронной коммерции Сбера и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса СберМегаМаркета.

Стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно.

«Сотрудничество с российским технологическим лидером — Сбером — в области экосистемных и цифровых продуктов позволит усилить нашу экспертизу в этой области и быстрее предлагать уникальные продукты и сервисы нашим клиентам. Фокус X5 на развитии экспресс-доставки позволит нам эффективно участвовать в цифровой гонке за счёт развитой инфраструктуры, масштаба, силы брендов наших сетей и выгодных условий работы с поставщиками». Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Group