Сбер покупает 80% в платформе InSales

К экосистеме Сбера присоединяется платформа для управления онлайн-торговлей от компании InSales — сторонами была подписана юридически обязывающая документация по сделке. Соответствующая информация размещена на сайте Сбера.

Сбер получит долю в размере 80%, 20% остается у трех основателей и топ-менеджеров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года после выполнения отлагательных условий. Вместе компании планируют активно развивать платформу, расширять перечень предлагаемых сервисов, выходить в новые сегменты рынка и в ближайшей перспективе сделать на ее основе единый инструмент для управления онлайн-торговлей на всех электронных витринах, включающий все необходимые B2B-сервисы для интернет-предпринимателей.

Решение помогает не просто создать сайт интернет-магазина, включая разработку дизайна и контента, но и управлять полным циклом онлайн-продаж, позволяя работать со всеми современными каналами без привлечения технических специалистов, разработки и интеграции.

«Присоединение InSales к экосистеме Сбера — это прежде всего новые возможности для малого и среднего бизнеса, который составляет большинство наших корпоративных клиентов — более 2,5 млн юридических лиц. Мы хотим взять на себя всю рутину, которая мешает предпринимателю сосредоточиться на развитии своего дела. И речь не просто о создании сайта интернет-магазина, но о полном цикле управления онлайн-продажами. Наша цель — предоставить любой компании возможность начать свой онлайн-бизнес максимально эффективно, используя все доступные инструменты и каналы продаж. Сегодня на платформе InSales уже работает более 8 тысяч активных предпринимателей, совокупный товарооборот которых за прошлый год составил более 58 млрд рублей. Благодаря технологиям, сервисам, продуктам и инвестициям Сбера платформа будет активно развиваться и дополняться новыми продуктами и решениями — как экосистемы Сбера, так и других ведущих рыночных игроков, в результате чего мы ожидаем, что масштабы бизнеса InSales кратно увеличатся в ближайшие несколько лет». Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка

«За последние 1,5 года рынок интернет-торговли сделал качественный рывок в новых каналах, технологиях и форматах онлайн-продаж. Сейчас эти технологии доступны в основном для крупных онлайн-ритейлеров. А мы, как технологическая компания, делаем доступными данные технологии для широкого круга производителей и ритейла. Убираем технические барьеры, позволяем работать со всеми современными каналами онлайн-продаж без привлечения технических специалистов, разработки и интеграции. Поддержание высокой скорость изменений и нахождение на переднем крае технологий онлайн-торговли требует заметных объемов инвестиций. Поэтому данный шаг является для нас естественным ответом на рыночные изменения. Экосистема Сбера собирает сильнейших игроков в своих нишах. А продуктовые синергии позволят предоставлять ритейлерам и производителям инструменты и сервисы качественно нового уровня: выход на маркетплейсы, запуск собственной онлайн-розницы, автоматизацию работы с социальными сетями и мессенджерами, интегрированную инфраструктуру доставки и приёма платежей». Тимофей Горшков, генеральный директор и сооснователь компании InSales

Сегодня на платформе InSales работает более 8 тысяч активных предпринимателей, совокупный товарооборот которых за прошлый год составил более 58 млрд рублей.