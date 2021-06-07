Сбер покупает платформу бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер сообщил о приобретении 100% компании «ООО "Живой сайт"», развивающей платформу для общения с клиентами на сайтах Jivo. Соответствующие обязывающие документы подписаны с основателями компании Тимуром Валишевым и Николаем Иванниковым, они останутся в компании на руководящих постах. Закрытие сделки ожидается в июле, ее сумма не раскрывается. Источник, близкий к сделке, утверждает, что сумма составила от 1,5 млрд до 2 млрд руб.

Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, приём обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и SMS, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM. По словам Тимура Валишева, Jivo является крупнейшим подобным сервисом в России, которым пользуются более 270 тыс. сайтов.

Сбербанк планирует интегрировать Jivo в экосистему банка. Среди прочего сервис расширит набор доступных клиентам каналов коммуникации с компаниями Сбера, в том числе дополнит возможности взаимодействия с виртуальными ассистентами семейства Салют на всех поверхностях их присутствия, включая мобильные приложения (Сбербанк