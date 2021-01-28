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«Сбер» получит 85% в маркетплейсе goods.ru

«М.видео», Сбер и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. Стороны планируют заключить обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России.

В рамках сделки Сбер намерен инвестировать порядка 35 млрд рублей. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). Также Сбер приобретёт часть долей goods.ru, принадлежащих в настоящий момент Группе «М.Видео-Эльдорадо». В результате доля Сбера в капитале goods.ru может составить 85%, Группа «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в Совете директоров маркетплейса.

Интеграция goods.ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, Самокат, позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться.

Группа «М.Видео-Эльдорадо», оставаясь партнёром в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса. Группа намерена расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнёров без создания товарных запасов) — как в рамках прямых контактов с производителями и ретейлерами, так и через инфраструктуру goods.ru на своей платформе (формат white label), — а также продолжить текущие совместные проекты с goods.ru.

«История развития goods.ru подтверждает глубокую экспертизу М.Видео-Эльдорадо в сегменте электронной коммерции, а также способность Группы к быстрой адаптации новых цифровых моделей и практик в условиях стремительно меняющегося бизнес-ландшафта. Партнёрство со Сбером поможет не только привлечь новые ресурсы для роста маркетплейса, но и позволит ему стать участником одного из крупнейших экосистемных проектов в российском e-commerce».

Александр Изосимов, генеральный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо»

«На прошедшем Дне инвестора Сбера, представляя нашу трёхлетнюю стратегию, мы уделили большое внимание развитию сервисов электронной коммерции и поставили перед собой амбициозные цели в этой индустрии. Партнёрство с Группой М.Видео-Эльдорадо и Александром Тынкованом является важным шагом по достижению наших планов. Наши компетенции, бесценный накопленный опыт, глубокая экспертиза основателя и акционеров Группы М.Видео-Эльдорадо позволят нам создать привлекательный сервис, отвечающий современным запросам клиентов».

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Goods.ru всего за три года с момента появления первого прототипа стал одним из ведущих игроков российской электронной коммерции. Команде удалось воплотить в жизнь наши представления о настоящем маркетплейсе — открытая платформа без стока, которая соединяет владельцев товаров с покупателями. Сильная сторона проекта заключается в легко масштабируемой модели и комплементарности любым платформам. Мы видим большой потенциал в объединении глубокой экспертизы goods.ru на непродуктовом онлайн-рынке и Сбера — в сфере food e-comm и логистики, включая последнюю милю. Инвестиции и интеграция в экосистему Сбера позволят goods.ru предлагать лучшие на российском рынке сервисы для покупателей и условия для партнёров».

Александр Тынкован, основатель и совладелец goods.ru

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Автор: Анна
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