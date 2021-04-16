Сбер закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru

Сбербанк закрыл сделку по покупке маркетплейса Goods.ru. Доля банка выросла с 40% до 85%. Соглашение о намерениях было подписано в конце февраля.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 10% сохранила за собой группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% осталось у Александра Тынкована. До этого у «М.Видео» и Сбербанка были равные доли в уставном капитале, по 499 500 000 рублей, то есть у каждой компании по 40%.

Впервые о переговорах Сбербанка и «М.Видео» по приобретению Goods.ru стало известно в ноябре 2020 года. В «Сбере» говорили, что намерены сделать goods.ru одним из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. Этого планируется достичь за счёт синергии с такими сервисами, как «СберЛогистика», «СберМаркет», «Сбер Еаптека», «Самокат». Банк в январе оценивал объём инвестиций в проект на уровне 30 млрд рублей.