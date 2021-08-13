Сбер закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер объявил о завершении сделки по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт») — банк получил 100% компании. Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора.

Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, приём обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.

Jivo уже вошёл в экосистему Сбера: предприниматели получили удобный сервис для коммуникации со своей аудиторией, в котором регулярно появляются новые каналы и функции. В начале августа на сайте developers.sber.ru (платформа SmartMarket) появился виджет Jivo — разработчики смогут написать туда и получить консультацию оператора. В планах — ещё более глубокая интеграция в продукты Сбера и дальнейшее развитие самого сервиса Jivo.

В июне Jivo объявил о запуске интеграции с приложением Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнёрство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo запустит функцию видеозвонков.

Хочу поблагодарить высокопрофессиональную команду Jivo за оперативное решение всех возникающих в ходе интеграции вопросов. Благодаря достигнутому взаимопониманию всего за несколько месяцев Jivo органично встроился в нашу экосистему и уже создаёт огромную ценность для тысяч корпоративных клиентов Сбера. Являясь лидером рынка, коммуникационная платформа Jivo популярна не только в России, но и за рубежом. Думаю, что слияние наших усилий, технологий и возможностей обеспечит сервису ещё более масштабные перспективы и, конечно же, откроет новые горизонты для различных компаний экосистемы Сбера. Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Мы рады тем возможностям, которые дает нам экосистема Сбера. Сейчас мы можем как усилить интеграцию в продукты Сбера, так и продолжить развивать свой сервис в России и мире. За время совместной работы мы уже запустили интеграцию с платформой SmartMarket — и по плану ещё несколько важных и полезных для бизнеса обновлений. Уверен, что вместе можно достигнуть бОльших успехов, чем автономно. Тимур Валишев, основатель, генеральный директор Jivo

По данным статистического сервиса BuiltWith (2021 г.), Jivo занимает более 50% рынка в России и находится на третьем месте по популярности в мире: Jivo установлен на более чем 270 тыс. сайтах.