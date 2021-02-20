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Сбер запускает продажи девайсов для умного дома

Сбер объявляет о запуске собственной платформы умного дома и старте продаж новых умных устройств под брендом Sber — смарт-ламп и смарт-розеток, управление которыми будет интегрировано с виртуальными ассистентами семейства Салют.

Взаимодействовать с новыми устройствами можно через интерфейсы мобильного приложения Сбер Салют, а также с умного экрана SberPortal и умной медиаприставки SberBox. Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс. Интеграция умных устройств Sber позволяет автоматизировать их работу в доме и управлять ими, как единым целым.

Умные лампы Sber (цоколь Е14 и E27)

Смарт-лампы позволяют регулировать яркость света, цвет, насыщенность и цветовую температуру, включать и выключать их по таймеру. Новинку отличает минимальный уровень пульсации, а также разнообразие кастомных световых эффектов — рассвет и закат, романтическое освещение и даже северное сияние. Можно привязывать лампы к определенным комнатам или домам, чтобы включить свет в нужном помещении или выключить всё освещение в выбранном доме одной командой. Кроме того, несколько умных лампочек Sber можно собрать в группу, задать ей имя и менять освещение также в одну команду. Например, сказать ассистенту: «Салют, сделай цвет „Люстры“ теплее».

Умные розетки Sber

Розетки могут управлять работой электроприборов в доме, в том числе по таймеру, для этого нужно установить отложенные команды. Уникальной особенностью умной розетки от Сбер является наличие функции блокировки от детей (блокировка кнопки включения розетки), кроме того, она имеет заземление и оснащена защитными шторками. Для одновременного управления однотипными приборами, например, обогревателями, можно объединять розетки в группы.

Удаленное управление, контроль расхода электроэнергии и работа без подключения к Интернету

Устройствами умного дома можно управлять из соседней комнаты, с работы или даже с другого континента. Если пользователь хочет, чтобы увлажнитель воздуха или кондиционер, подключенные к электросети с помощью смарт-розетки, уже работали к моменту его прихода домой — достаточно отдать команду виртуальному ассистенту (Сберу, Афине или Джой) в приложении Сбер Салют.

Умные лампы — светодиодные, они потребляют в 9–10 меньше электричества, чем сопоставимые по яркости лампы накаливания, и служат гораздо дольше. Розетки также помогают экономить: они измеряют, сколько электричества потребляет подключенная к ним техника. Это позволяет узнать, какие из устройств наиболее энергоемкие и как лучше спланировать их работу — например, включать их по таймеру ночью, когда тарифы снижены.

Чтобы использовать все возможности устройств необходимо подключение к Интернет, но даже если оно пропало — ими можно продолжать управлять локально, подключив Сбер Салют, SberPortal или SberBox к той же сети Wi-Fi, в которой работает лампа или розетка. Локальное управление доступно через тач-интерфейс или с пульта.

«Запуск платформы Умного дома от Сбер — долгожданное событие для рынка и важный шаг для нас как технологической компании. Умный дом — часть большой экосистемы Сбера, расширение граней пользовательского опыта для владельцев умных девайсов и постоянно растущей аудитории ассистентов Салют. Устройства и приложения экосистемы связаны и вместе могут гораздо больше, чем по-отдельности: утром свет зажжётся в заданное время и в комфортном режиме; по дороге в аэропорт не можете вспомнить выключили или нет утюг — умная розетка легко отключается в мобильном приложении; SberPortal расскажет новости для вас, а SberBox покажет мультик ребёнку».

Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям

Цены и доступность

Рекомендованная розничная цена умных ламп Sber и умной розетки Sber составит 990 руб. и 1390 руб. соответственно. При этом на старте продаж будет действовать специальная цена на устройства: 890 рублей на умную лампу и 1190 рублей на умную розетку. Устройства Умного дома от Сбер уже доступны в фирменном интернет-магазине.

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Автор: Анна
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