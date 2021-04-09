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«Сбер» запустил подписку на продукты своей экосистемы

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Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

«Сбер» объявил о запуске премиальной подписки «СберПрайм+». В нее войдут основные финансовые сервисы, включая безлимитные бесплатные переводы, «СберКарта Прайм» и популярные сервисы экосистемы. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Подписка будет стоить 399 руб. в месяц. Она включает повышенные бонусы от «СберСпасибо», снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира, безлимитные бесплатные переводы по всей стране и выгодный курс обмена валют.

Также пользователи получат подписку «Оптимум» Okko, доступ ко всей медиатеке «СберЗвука», бесплатную мобильную связь «СберМобайл», бесплатную доставку из «СберМаркета» и «Сбер Еаптеки», а также скидки в Delivery Club, «Самокате» и «Ситимобиле». Купить ее можно в мобильном приложении банка.

«Подписки — актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со „СберПрайм+“ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч руб».

Герман Греф, председатель правления Сбербанка

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Компании и сервисы: Сбербанк России
Автор: Анна
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