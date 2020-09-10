Сберавто: 87% россиян могут купить себе только авто с пробегом

Маркетплейс Сберавто провел опрос среди 1472 автолюбителей из разных регионов России и выяснил, какое авто могут себе позволить российские покупатели, на что они обращают внимание при выборе и какой способ подбора автомобиля считают самым удобным. Так, 87% россиян могут купить себе только авто с пробегом, при этом обращают внимание на его техническое состояние и участие в ДТП, а большинство респондентов (85%) предпочитают выбирать автомобиль через мобильное приложение.

Согласно опросу Сберавто, 85% российских автолюбителей признали самым удобным способом покупки авто самостоятельный выбор в мобильном приложении через фильтры, мессенджер и чат-бота. При этом каждый восьмой участник (13%) опроса отметил, что нуждается в помощи при выборе автомобиля: респонденты хотели бы поручить ее менеджеру или поехать к дилеру. Выбор авто в мессенджере или через фильтры и чат-бота, по мнению россиян, не только экономит время, но и более эффективен, чем обращение за помощью к друзьям и знакомым (2%).

Как вам удобнее находить авто мечты?

«Почти 80% участников нашего опроса уверены, что выбрать и купить автомобиль можно всего за одни сутки. Именно поэтому мы запустили чат-бота, чтобы ускорить процесс выбора автомобиля. Каждый пользователь может бесплатно проверить автомобиль на предмет участия в ДТП, а также быстро получить полный отчет по конкретному авто с максимально подробной информацией, содержащей 125 пунктов об истории эксплуатации, владельцах, о том, было ли авто в лизинге или использовалось как такси, о возможных ограничениях и прочее», — отмечает Олег Голубцов, CEO сlassified-индустрии экосистемы Сбербанка.

Возможно ли выбрать и купить авто меньше чем за сутки?

Кстати, результаты опроса показали, что только 10% россиян готовы купить новый автомобиль из салона. Столько же (10%) предпочли бы купить в салоне автомобиль с пробегом по программе trade-in. А бóльшая часть автолюбителей готовы довериться частникам — 77% россиян признались, что собственных средств хватило бы лишь на покупку автомобиля с пробегом.

Если бы вы хотели купить автомобиль, то отдали бы предпочтение:

Выбирая автомобиль с пробегом, россияне чаще всего обращают внимание на техническое состояние — это важно для 50% опрошенных (множественный выбор). Не менее важными факторами при выборе являются: история ДТП (48%), пробег авто (46%) и стоимость (45%). Для 37% респондентов является важным количество владельцев по ПТС. На состояние кузова и ЛКП обращают внимание треть автолюбителей. Интересно, что наиболее внимательно к выбору автомобиля с пробегом относятся россияне старше 45 лет. А чаще всего их могут отпугнуть от покупки неподходящее техническое состояние (38%), неблагоприятная история ДТП (25%) и использование автомобиля в такси (15%).

При выборе нового автомобиля ключевыми факторами становятся стоимость и комплектация — 61 и 54% соответственно. Акции и спецпредложения, а также стоимость техобслуживания оказались важны для четверти (25%) автолюбителей. А вот стоимость страховки (16%), варианты цветов (17%) и наличие автомобиля в салоне у дилера (13%) опрошенные не считают главными критериями для выбора нового авто.