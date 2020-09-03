Сберавто первым в РФ запустил онлайн-продажи авто с пробегом от частных лиц

Маркетплейс Сберавто запустил сервис безопасной онлайн-продажи и покупки автомобилей между физическими лицами с использованием Сбербанк ID. Пользователи приложения могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели — провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить подходящий автомобиль. Сберавто выступит гарантом безопасной сделки и поможет с доставкой авто покупателю. Приложение позволит клиентам по всей России приобретать автомобили безопаснее, выгоднее и быстрее, а также расширит географию поиска нужного автомобиля.

«На сегодняшний день Сберавто единственный на российском рынке сервис, который позволяет безопасно в онлайн режиме совершать сделки по покупке-продаже автомобилей между физическими лицами. Ежегодно в России продается более 5 млн подержанных автомобилей. Это значит, что мы поможем 5 млн автолюбителей безопасно и быстро купить автомобиль в любом городе страны и избежать неприятных ситуаций с продавцами с серого рынка. Наша миссия — сделать рынок продаж подержанных автомобилей прозрачным и безопасным для обеих сторон сделки» Олег Голубцов, CEO Classified индустрии экосистемы Сбербанка

В Сберавто все автомобили и объявления проходят проверку, что исключает возможность приобрести автомобиль с серого рынка. Каждый покупатель при использовании сервиса может получить детальный отчет о проверке выбранного автомобиля, для этого необходимо просто написать через встроенный мессенджер персональному менеджеру.

Покупателю не нужно тратить время и лично общаться с каждым продавцом понравившегося автомобиля, на все вопросы ответит менеджер Сберавто. Персональный помощник поможет заказать удаленный осмотр автомобиля и провести оценку состояния по 250 параметрам. Полученный отчет содержит полные данные о состоянии кузова и всей технической части. После подтверждения выбора автомобиля, персональный менеджер поможет провести сделку купли-продажи онлайн и оформит доставку автомобиля в город покупателя. Для клиентов из регионов это позволит расширить географию поиска нужного автомобиля.

Оплатить автомобиль клиент может также в приложении Сберавто, при этом продавец получит деньги после того, как новый владелец поставит автомобиль на учет в установленный срок. Сберавто выступает гарантом безопасной сделки для обеих сторон, сервис резервирует сумму оплаты у покупателя до момента завершения оформления всех необходимых документов. После того, как договор подписан и автомобиль поставлен на учет в установленный срок, деньги поступают продавцу. Для пользователей Сберавто в приложении по запросу можно оформить автокредит, а также полисы ОСАГО и каско.