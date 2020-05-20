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Сбербанк, Азбука Вкуса и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки.

Для совершения покупок в таком магазине достаточно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. Сейчас технология пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука Вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация», Пресненская набережная, 12), но уже в течение месяца будет доступна всем желающим.

Сервис начинает действовать, как только сканер турникета считывает QR-код клиента на входе в зону Take&Go. Интеллектуальная система наблюдения непрерывно отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы безошибочно собрать в виртуальную корзину продукты, которые выбрал покупатель. Если человек взял продукт, но передумал и вернул его на место — товар тут же будет удален из виртуальной корзины.

Как только клиент выходит из магазина, мобильное приложение Take&Go Сбербанка автоматически осуществляет списание. После прохождения оплаты покупатель получает push-уведомление на телефон и чек по электронной почте.

В результате — отсутствие очередей, кассиров и касс самообслуживания, а следовательно — экономия времени для посетителей и затрат на персонал для магазина.

«Вместе с партнерами мы запускаем инновационную технологию, которая кардинально изменит клиентский опыт в офлайн-торговле и, думаю, в ближайшей перспективе, сможет стать распространенным способом совершения покупок в супермаркетах, к которому мы привыкнем так же быстро, как, в свое время, к безналичной оплате».

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Мы рады совместно с партнёрами пилотировать этот прорывной для российского рынка проект. Сейчас все мы наблюдаем, как с помощью высоких технологий мировой ритейл воплощает в реальность то, что когда-то казалось фантастическим и несбыточным. Но для нас проект важен ещё и потому, что это еще одно подтверждение высокого уровня доверия в отношениях между „Азбукой Вкуса“ и нашими покупателями. Мы верим в экономику доверия и в технологии и с нетерпением ждём первых результатов полевых испытаний и впечатлений от наших покупателей, ведь именно они в конечном счете определяют судьбу всех инноваций и их применимость к нашей ежедневной жизни».

Георгий Михайлов, заместитель президента «Азбуки Вкуса»

«Мы рады, что владельцы карт Visa первыми смогут воспользоваться новым сервисом, который позволит им оплачивать покупки еще проще и удобнее. В России существует высокий спрос со стороны потребителей на инновационные платежные решения. Согласно нашим данным, две три россиян заинтересованы в использовании удобных сервисов оплаты на базе инновационных технологий, поэтому мы уверены, что новое решение на основе компьютерного зрения станет востребованным среди потребителей в ближайшем будущем».

Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России

Автор: Анна
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