+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Сбербанк, Visa и «Азбука Вкуса» открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и международная платежная система Visa сообщают об успешном завершении этапа тестирования и полноценном открытии магазина без касс и продавцов.

Инновационная технология на основе компьютерного зрения пилотировалась на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука Вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация», Пресненская набережная, 12). С 9 июня зона Take&Go стала доступна всем желающим.

В течение трех недель тестирования магазина без касс было совершено более 200 покупок, благодаря чему удалось завершить калибровку оборудования и внести необходимые для дальнейшей работы магазина улучшения.

Наибольшим спросом у посетителей магазина нового формата пользовались напитки, сэндвичи и молочная продукция. Самым популярным стал греческий йогурт.

«Сбербанк активно развивает новые платежные сервисы и инструменты. Совместно с нашими партнерами мы реализовали уникальный для России проект — совершение покупок в формате take&go, который позволит получить совершенно новый клиентский опыт. Уверен, что клиенты по достоинству оценят новую технологию — первые результаты пилота и количество обращений к приложению демонстрируют востреббованность данного сервиса», — комментирует Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.

«Тестирование прошло по плану и мы довольны его результатами. Мы получили активный отклик от тестовой группы, что позволило отработать множество „живых“ сценариев взаимодействия с покупателем. Также мы изменили ассортимент и планограмму размещения товаров на полках, улучшили процесс ротации товаров в отделе для обеспечения максимальной свежести представленного ассортимента. Мы видим подтверждение своих предположений, что данная модель доверительных отношений с покупателем работоспособна и востребована, и продолжаем развивать новый для нас формат уже в открытом режиме», - комментирует Сергей Чередников, руководитель проекта Take&Go со стороны «Азбуки Вкуса».

«Последние месяцы изменили наши привычки совершать покупки. Многие из нас открыли новые для себя каналы и форматы. Мы видим, как в целом процессы диджиталиции набирают обороты повсеместно, и появление магазина, в котором используется компьютерное зрение, наглядный пример того, как эта тенденция реализуется. Visa поддерживает глобальные и локальные решения, направленные на улучшение потребительского опыта, и приятно отметить, что Россия — один из рынков, где такие решения применяются на практике», — комментирует Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России.

Чтобы воспользоваться сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки. Для совершения покупок достаточно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

9 июня / Комментарии
Анализ посещаемости торговых центров в период в период самоизоляции

Анализ посещаемости торговых центров в период в период самоизоляции

Посещаемость торговых центров в Москве в среднем выросла на 273,6% от показателей в период самоизоляции, когда в некоторых торговых центрах были открыты только продуктовые гипермаркеты. Об этом говорят данные компании Hot-WiFi, основанные на анализе офлайн-трафика в торговых центрах столицы.

далее →

9 июня / Комментарии
Власти Москвы снимают ограничения и отменяют пропускной режим

Власти Москвы снимают ограничения и отменяют пропускной режим

С 9 июня Москва начинает постепенно снимать все ограничения для граждан — отменяется режим самоизоляции и обязательность использования пропусков, ограничения на прогулки и т.д. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин. Отмена ограничений касается всех категорий граждан, в том числе жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

далее →

8 июня / Комментарии
BigData X5 внедрила систему прогнозирования спроса в сети «Перекрёсток»

BigData X5 внедрила систему прогнозирования спроса в сети «Перекрёсток»

Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекрёсток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективность рекламных акций и продаж.

далее →

5 июня / Комментарии
Утомленные карантином: срез потребительских настроений

Утомленные карантином: срез потребительских настроений

BCG и исследовательский холдинг «Ромир» представляют второй срез исследования потребительских настроений: «Российские потребители — новая реальность».

далее →

5 июня / Комментарии
«Мираторг» планирует экспортировать овощи

«Мираторг» планирует экспортировать овощи

Крупнейший производитель свинины в России холдинг «Мираторг» активизирует развитие своего овощного дивизиона. Холдинг, который выращивает в том числе картофель и капусту, может начать экспорт этой продукции.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!