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Сбербанк и Эвотор запустили маркетплейс по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей

Сервис оптовых закупок «на_полке» запустил каталог для физических лиц. Это позволит поставщикам маркетплейса выйти на новый сегмент потребителей и увеличить продажи, а также удовлетворить растущий спрос на покупку товаров онлайн со стороны розничных покупателей.

Маркетплейс «на_полке» был запущен Сбербанком и ИТ-компанией «Эвотор» в 2018 году как сервис оптовых закупок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако на фоне пандемии модель потребления изменилась: резко вырос спрос на покупку продуктов онлайн, в том числе в сервисе «на_полке». Маркетплейс запустил каталог для физических лиц и дал поставщикам возможность работать напрямую с розничными покупателями.

«Сотни розничных покупателей ежедневно собирали корзины на нашем сайте, но не могли оформить заказы, так как с физическими лицами мы не работали. В то же время офлайн-продажи наших поставщиков сократились, потому что покупательский трафик в традиционной рознице упал, а некоторые торговые точки закрылись. Мы решили расширить канал сбыта для них и дать им возможность компенсировать потери. За две недели мы нашли 30 поставщиков, которые видят новые возможности в растущем розничном рынке и готовы доставлять заказы физическим лицам».

Алексей Ширяев, руководитель B2B-маркетплейса «на_полке»

В каталоге для розничных покупателей более 30 категорий товаров: бакалея, консервы, молочные, мясные и кондитерские изделия, овощи, напитки, детское питание, готовые блюда и полуфабрикаты, бытовая химия и т. д.

Сейчас средний чек розничных покупателей составляет 5000 рублей, а средний чек B2B-покупателей — 15 000 рублей. Доставка бесплатная, минимальная сумма заказа и сроки доставки зависят от условий конкретного поставщика. Минимальная сумма заказа у различных поставщиков — от 1500 до 10 000 рублей. Чаще всего на маркетплейсе покупают воду, энергетики, снеки, шоколад и лапшу быстрого приготовления. Большинство поставщиков доставляют товар на следующий день после заказа. Частные покупатели могут оплатить заказы наличными или картой при получении или сделать предоплату на расчетный счет поставщика.

Сервис для физических лиц работает в тестовом режиме с доставкой по Москве. Если эксперимент окажется успешным, «на_полке» откроет прием заказов от частных покупателей и в других регионах присутствия. Маркетплейс работает в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Автор: Анна
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