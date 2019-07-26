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Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия

Сбербанк и Mail.ru Group заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline). Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — транспорта и еды, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте 3 лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Доли в совместном предприятии будут распределены поровну. Компании планируют инвестировать до 64 млрд рублей. в совместное предприятие при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки. Полученные средства пойдут на самостоятельное развитие бизнеса и на консолидацию активов, а также на потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности. Стоимость новой компании, по оценкам ее будущих участников, может превысить 100 млрд рублей при достижении целевых показателей.

Mail.ru Group внесет в новую компанию 100% сервиса доставки из кафе Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил», а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий. Среди подходящих под такое описание инвестиций MRG — к примеру, сервис доставки еды Instamart. Сбербанк внесет в совместное предприятие 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд рублей. Еще 13 млрд рублей банк может внести при достижении сервисами Delivery Club и «Ситимобил» ряда целевых показателей за 12 месяцев.

Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы компаний, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.

«Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки „последней мили“ в России. В активе нашего будущего совместного предприятия — быстрорастущие компании с высоким потенциалом и сильными управленческими командами, а также экспертиза двух крупнейших экосистем страны и беспрецедентный охват клиентов», — комментирует Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

«Mail.ru Group создаст новые уникальные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей, что позволит быстрее вывести Delivery Club и Ситимобил на принципиально новый уровень. Это ключевой шаг в построении бизнеса, который окажет существенное воздействие на цифровую экономику России. Потребительские привычки стремительно меняются, и мы вместе со Сбербанком хотим возглавить эту трансформацию. Российский рынок онлайн-сервисов доставки еды и такси имеет большой потенциал роста. Мы рады участвовать в развитии этих рынков и использовании их долгосрочного потенциала вместе с нашим партнером. Будучи одной из ведущих экосистем России, Сбербанк добавляет существенную ценность активам в периметре сделки», — комментирует Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

Автор: Анна
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