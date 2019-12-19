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Сбербанк и Mail.ru Group официально завершили сделку по созданию совместного предприятия

Сбербанк и Mail.ru Group завершили официально сделку по созданию совместной O2O-платформы в сфере еды и транспорта. Создание платформы компании анонсировали 25 июля 2019 года. Договоренность получила одобрение всех регулирующих органов, в том числе ФАС. Стороны получат по 45% в доле компании, а оставшиеся 10% будут выделены на долгосрочную мотивацию работников.

Как и ожидалось, Сбербанк добавил в совместное предприятие SberFood (ранее — FoodPlex), включающей платформу ERP для ресторанного бизнеса r-keeper. В результате консолидации текущие партнеры Сбербанка по SberFood — Rambler Group и GHP Group — получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%.

Mail.ru Group добавит в бизнес такие активы, как Delivery Club (100%), заказ такси «Ситимобил» (29,67%), инвестиции в каршеринг YouDrive, продажа кулинарии в офисах DC Daily и доставка наборов еды Performance Group.

При этом СП к концу первого квартала 2020 г. получит долю (до 95%) в «Ситимобил». Миноритарными акционерами агрегатора останутся «МегаФон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

На момент закрытия сделки СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 млрд руб. инвестиций. В случае достижения KPI компании вложат дополнительно до 17,6 млрд руб. Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб., отмечается в релизе.

В совет директоров вошли по три представителя от каждой стороны, в том числе гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис.

«У нас получилось быстро финализировать сложную сделку, в которой участвовало большое количество сторон и разных активов. Хочу поблагодарить всех наших партнеров по этим сделкам за конструктивный и профессиональный подход к решению сложных задач, стоявших перед нами. Мы рады, что завершены все юридические формальности. Наши команды уже успели реализовать целую серию интеграционных проектов, которые позволят обогатить клиентский опыт, сделать для огромного числа людей наши сервисы удобными и незаменимыми. Мы рассчитываем, что продукты и сервисы нашей совместной О2О-платформы станут лидерами предпочтений россиян».

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка

«Мы начали сотрудничать со Сбербанком еще до закрытия сделки —и увидели отличные результаты. Мы рады перейти на новый этап партнерства, который позволит нам полностью использовать синергии обеих экосистем. Мы договорились о том, что и Mail.ruGroup, и Сбербанк вложат в развитие новой O2O-платформы всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе. Уверен, что совместная концентрация усилий даст кумулятивный эффект и мы сможем предоставить пользователям и партнерам платформу с лучшими условиями на рынке и с самым широким выбором сервисов».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ruGroup

Автор: Анна
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