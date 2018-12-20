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Сбербанк и Mastercard запускают решение для приема бесконтактной оплаты в одно касание к смартфону

Сбербанк и международная платежная система Mastercard сообщают о пилотном запуске приложения «Сбербанк TapOnPhone». Впервые в России торговые предприятия смогут принимать оплату банковскими картами и устройствами в одно касание к смартфону. Сбербанк выступает эквайером проекта и принимает участие в разработке приложения. Первыми инновационное решение протестируют сотрудники торговых точек в офисе Сбербанка Agile Home в Москве.

Приложение «Сбербанк TapOnPhone» создано для малого и среднего бизнеса сферы услуг (такси, кафе, рестораны, курьерская доставка и т. д.). Технология работает с любым смартфоном на базе Android 6.0 и выше с поддержкой NFC. Чтобы подключить услугу, предпринимателю нужно заключить договор эквайринга со Сбербанком и установить на свое устройство мобильное приложение «Сбербанк TapOnPhone». Активация приложения проводится по указанному в договоре номеру телефона, на который направляется одноразовый пароль.

Все операции, совершаемые через приложение, защищены протоколом бесконтактных платежей Mastercard. Для оплаты продавец открывает приложение «Сбербанк TapOnPhone» и вводит сумму покупки на экране телефона. Затем покупатель оплачивает товар или услугу одним касанием бесконтактной карты Mastercard или других NFC-устройств, поддерживающих сервисы Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay (смартфона, умных часов, браслета и т. д.), к «POS-смартфону». При покупке на сумму свыше 1000 руб. при оплате пластиковой картой у держателя может быть запрошена электронная подпись. Приложение позволяет отправить чек на электронную почту покупателя и вернуть деньги при отказе от покупки.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»:

«Сбербанк является лидером российского рынка по выпуску карт Mastercard и одновременно — крупнейшим эквайером страны. Мы заинтересованы в том, чтобы дать своим клиентам — физическим и юридическим лицам — новые возможности бесконтактных платежей. Именно поэтому первыми приложение протестируют сотрудники торговых точек, работающих в здании Сбербанка. Это поможет нашим партнерам из Mastercard усовершенствовать приложение для получения лучшего клиентского опыта как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов».

Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских рынков:

«Работа Mastercard в России направлена на то, чтобы здесь были доступны лучшие платежные инновации. Решение „Сбербанк TapOnPhone“ расширяет возможности малого и среднего бизнеса, способствует развитию безналичной экономики в стране. Его внедрение принесет пользу всем сторонам. Предприниматели смогут сэкономить на покупке дорогостоящих POS-терминалов и ускорить запуск эквайринга в своих торговых точках. Банки снизят затраты по закупке, ремонту и управлению терминалами, а также не будут тратить время на их установку и обучение сотрудников торговых точек. А держатели карт Mastercard получат возможность оплаты в точках, где раньше не принимались банковские карты».

Автор: Анна
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