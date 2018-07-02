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«Сбербанк» и Rambler&Co запустят платформу для заказа еды и столиков в ресторанах

«Сбербанк» и Rambler&Co и компания UCS запустят ресторанную платформу «Фудплекс». Об этом пишут «Ведомости». Представители «Сбербанка» и Rambler&Co подтвердили разработку платформы. Партнёром проекта станет финансовая компания GHP Group. Объем инвестиций в проект пока не раскрываются.

При помощи сервиса «Фудплекс» пользователи смогут бронировать столики в ресторанах и заказывать еду без участия официантов, а перечислять чаевые при помощи безналичных платежей. Кроме того, сервис позволит заказывать еду на дом.

Помимо этого «Фудплекс» начет собирать данные об обслуживании и привлечении гостей для ресторанов. Например, сюда войдут данные о размере среднего чека, частоты посещения для определенных гостей, а также информация о том, что откликнулся на рекламу на «Афише.Ресторанах».

По словам источника, условия сделки предполагают, что «Сбербанк» получит 35% проекта, еще 35% поделят GHP Group, Гуревич и Малахов, а оставшиеся 30% достанутся Rambler&Co. Сделка может быть закрыта уже в августе 2018 года, размер инвестиций в проект не раскрывается.

Акционеры платформы ожидают, что «Фудплекс» через 3-3,5 года сможет привлечь к работе около 10-20 тысяч ресторанов.

Автор: Анна
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