Сбербанк и Яндекс.Касса предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков

Сбербанк и Яндекс.Касса расширили возможности сервиса «B2B-платежи» для онлайн-расчетов между юрлицами. Раньше он был доступен только компаниям, у которых есть счета в Сбербанке. Теперь такой счет понадобится только покупателю товаров и услуг, а продавец сможет принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов на расчетный счет в любом российском банке.

Подключить «B2B-платежи» можно через Яндекс.Кассу. С помощью сервиса продавцы смогут принимать онлайн-оплату от всех клиентов интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», а это более 2,5 млн компаний.

Для оплаты нужно выбрать на сайте продавца товар или услугу и нажать кнопку «Оплатить через Сбербанк Бизнес Онлайн», затем выбрать способ авторизации и подтверждения платежа — с помощью смс-пароля или токена. Вводить реквизиты продавца не придется — они автоматически добавятся в платежное поручение. Сразу после оплаты продавец получит уведомление и информацию о юрлице покупателя (для закрывающих документов). После этого продавец сможет отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь, когда деньги придут на его счет или когда покупатель пришлет платежное поручение.

Таким образом, «B2B-платежи» позволяют сократить срок расчета между юрлицами с 1–3 дней до 1–3 минут, ускоряя работу бухгалтерии и помогая повышать продажи.

«Сервис ʺВ2В-платежиʺ переворачивает привычные представления об оплате товаров юридическими лицами. Процесс онлайн-покупки для бизнеса становится таким же, как и у обычного пользователя интернет-магазина: клиент просто выбирает нужный товар и способ оплаты, нажимает на кнопку и оказывается в интернет-банке, где видит уже заполненное платежное поручение для оплаты покупки. Остается только подписать и отправить платеж, а магазин тут же узнает о факте оплаты. Раньше воспользоваться этим сервисом и оценить его преимущества могли только клиенты Сбербанка. Теперь сервис позволяет быстро рассчитываться за товары и услуги с любой другой компанией, которая принимает B2B-платежи через Яндекс.Кассу и имеет счета в других банках». Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

«Сегодня в онлайн выходят с продажами даже крупные индустриальные компании, которые традиционно считаются офлайн-бизнесом. Они выстраивают сбыт через интернет, и им нужны удобные инструменты для онлайн-расчета. За последний год доля платежей между юрлицами в электронной коммерции выросла более чем на 50%, и этот тренд будет развиваться». Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег

Сбербанк и Яндекс.Касса запустили B2B-платежи в октябре 2018 года. Средняя сумма платежа через сервис сегодня составляет 26 тыс. рублей. Среди клиентов B2B-платежей — операторы сотовой связи, ретейлеры, IT-компании, в числе которых МТС, OZON.travel, «Мой Агент», Nethouse, NetByNet и многие другие. Потенциальная аудитория B2B-платежей — все российские организации, работающие с корпоративными клиентами.