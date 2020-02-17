+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Сбербанк и Яндекс.Касса предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков

Смотрите в каталоге
Nethouse
Nethouse
CMS

Сбербанк и Яндекс.Касса расширили возможности сервиса «B2B-платежи» для онлайн-расчетов между юрлицами. Раньше он был доступен только компаниям, у которых есть счета в Сбербанке. Теперь такой счет понадобится только покупателю товаров и услуг, а продавец сможет принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов на расчетный счет в любом российском банке.

Подключить «B2B-платежи» можно через Яндекс.Кассу. С помощью сервиса продавцы смогут принимать онлайн-оплату от всех клиентов интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», а это более 2,5 млн компаний.

Для оплаты нужно выбрать на сайте продавца товар или услугу и нажать кнопку «Оплатить через Сбербанк Бизнес Онлайн», затем выбрать способ авторизации и подтверждения платежа — с помощью смс-пароля или токена. Вводить реквизиты продавца не придется — они автоматически добавятся в платежное поручение. Сразу после оплаты продавец получит уведомление и информацию о юрлице покупателя (для закрывающих документов). После этого продавец сможет отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь, когда деньги придут на его счет или когда покупатель пришлет платежное поручение.

Таким образом, «B2B-платежи» позволяют сократить срок расчета между юрлицами с 1–3 дней до 1–3 минут, ускоряя работу бухгалтерии и помогая повышать продажи.

«Сервис ʺВ2В-платежиʺ переворачивает привычные представления об оплате товаров юридическими лицами. Процесс онлайн-покупки для бизнеса становится таким же, как и у обычного пользователя интернет-магазина: клиент просто выбирает нужный товар и способ оплаты, нажимает на кнопку и оказывается в интернет-банке, где видит уже заполненное платежное поручение для оплаты покупки. Остается только подписать и отправить платеж, а магазин тут же узнает о факте оплаты. Раньше воспользоваться этим сервисом и оценить его преимущества могли только клиенты Сбербанка. Теперь сервис позволяет быстро рассчитываться за товары и услуги с любой другой компанией, которая принимает B2B-платежи через Яндекс.Кассу и имеет счета в других банках».

Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

«Сегодня в онлайн выходят с продажами даже крупные индустриальные компании, которые традиционно считаются офлайн-бизнесом. Они выстраивают сбыт через интернет, и им нужны удобные инструменты для онлайн-расчета. За последний год доля платежей между юрлицами в электронной коммерции выросла более чем на 50%, и этот тренд будет развиваться».

Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег

Сбербанк и Яндекс.Касса запустили B2B-платежи в октябре 2018 года. Средняя сумма платежа через сервис сегодня составляет 26 тыс. рублей. Среди клиентов B2B-платежей — операторы сотовой связи, ретейлеры, IT-компании, в числе которых МТС, OZON.travel, «Мой Агент», Nethouse, NetByNet и многие другие. Потенциальная аудитория B2B-платежей — все российские организации, работающие с корпоративными клиентами.

Компании и сервисы: Nethouse, Яндекс.Касса, Сбербанк России, Яндекс.Деньги, МТС
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 февраля / Комментарии
Онлайн-платежи: главные тенденции 2019 года

Онлайн-платежи: главные тенденции 2019 года

Assist проанализировал, какие изменения произошли в сфере онлайн-платежей в 2019 году. Пользователи все чаще расплачиваются в интернете при помощи карт национальной платежной системы «Мир» и мобильных платежных сервисов, при этом средняя величина онлайн-платежей по pay-сервисам выросла заметнее всего – на 14%.

далее →

12 февраля / Комментарии
Исследование Яндекс.Кассы: бесконтактные платежи влияют на средний чек

Исследование Яндекс.Кассы: бесконтактные платежи влияют на средний чек

Бесконтактную оплату через Apple Pay и Google Pay на сайтах или в приложениях принимают 19% компаний, использующих Яндекс.Кассу. В некоторых товарных категориях средний чек при бесконтактной оплате заметно больше, чем при платеже другими способами, — например, в магазинах одежды и обуви он выше в 5 раз.

далее →

4 февраля / Комментарии
Сервис iGooods запускает электронные чаевые

Сервис iGooods запускает электронные чаевые

Сервис доставки продуктов iGooods запустил перевод чаевых для курьеров и закупщиков через сервис CloudTips, совместный проект «Тинькофф» и CloudPayments. Деньги будут сразу поступать на счет непосредственным исполнителям заказа.

далее →

31 января / Комментарии
Сумма безналичных расходов россиян впервые превысила траты наличными

Сумма безналичных расходов россиян впервые превысила траты наличными

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировал развитие безналичных платежей в России. В IV кв. 2019 г. более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично.

далее →

29 января / Комментарии
WebMoney подключилась к Системе быстрых платежей ЦБ РФ

WebMoney подключилась к Системе быстрых платежей ЦБ РФ

Международная система WebMoney Transfer сообщает о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Владельцы P-кошельков WebMoney в российских рублях могут мгновенно отправлять средства по номеру телефона в 38 банков-участников СБП, а также получать входящие переводы. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!