«Сбербанк» и «Яндекс» нашли первого партнера для трансграничной торговли

Совместное предприятие «Сбербанка» и «Яндекса» договорилось о стратегическом парнерстве с одним из крупнейших производителей и продавцов обуви в Европе — турецким холдингом Ziylan Group — для своей платформы трансграничной электронной торговли, сообщает «Коммерсантъ».

Это соглашение стало первым для будущей платформы трансграничной торговли, которую планируется запустить в октябре 2018 года, уточнил директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев.

Сотрудничество с Ziylan Group позволит «Яндекс.Маркету» разместить более чем 20 тысяч предложений обуви. Для всех товаров будет доступна бесплатная экспресс-доставка службой DPD.

Зарабатывать СП будет за счет комиссии, ее размер не раскрывается.

Портфель Ziylan Group насчитывает более 200 брендов, холдинг продает 45 млн пар обуви в год и ожидает выручку более $1 млрд по итогам 2018 года, уточняет «Ъ».

В августе 2018 года стало известно, что «Сбербанк» и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».

Рост трансграничных покупок в интернет-магазинах замедлился в 2017 году до 24%, объем рынка составил 374,3 млрд руб., при этом категория одежды и обуви остается самой популярной среди российских интернет-покупателей, оценивала ранее Ассоциация компаний интернет-торговли. В 2017 году доля категории во всем трансграничном сегменте составила 38%, то есть более 142,2 млрд руб. Китай традиционно занимает около 90% всего рынка.