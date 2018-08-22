+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Сбербанк» и «Яндекс» нашли первого партнера для трансграничной торговли

Совместное предприятие «Сбербанка» и «Яндекса» договорилось о стратегическом парнерстве с одним из крупнейших производителей и продавцов обуви в Европе — турецким холдингом Ziylan Group — для своей платформы трансграничной электронной торговли, сообщает «Коммерсантъ».

Это соглашение стало первым для будущей платформы трансграничной торговли, которую планируется запустить в октябре 2018 года, уточнил директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев.

Сотрудничество с Ziylan Group позволит «Яндекс.Маркету» разместить более чем 20 тысяч предложений обуви. Для всех товаров будет доступна бесплатная экспресс-доставка службой DPD.

Зарабатывать СП будет за счет комиссии, ее размер не раскрывается.

Портфель Ziylan Group насчитывает более 200 брендов, холдинг продает 45 млн пар обуви в год и ожидает выручку более $1 млрд по итогам 2018 года, уточняет «Ъ».

В августе 2018 года стало известно, что «Сбербанк» и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».

Рост трансграничных покупок в интернет-магазинах замедлился в 2017 году до 24%, объем рынка составил 374,3 млрд руб., при этом категория одежды и обуви остается самой популярной среди российских интернет-покупателей, оценивала ранее Ассоциация компаний интернет-торговли. В 2017 году доля категории во всем трансграничном сегменте составила 38%, то есть более 142,2 млрд руб. Китай традиционно занимает около 90% всего рынка.

Автор: Анна

Ссылки по теме

Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 августа / Комментарии
В приложении ВКонтакте появились товары и услуги

В приложении ВКонтакте появились товары и услуги

ВКонтакте запустила VK Apps — платформу, которая позволяет использовать дополнительные сервисы внутри мобильного приложения социальной сети. Теперь пользователи социальной сети могут вызвать такси, заказать еду или рассчитать стоимость ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы.

далее →

21 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет обновил партнёрскую программу

Яндекс.Маркет обновил партнёрскую программу

Яндекс.Маркет обновил партнёрскую программу для владельцев сайтов, блогеров и вебмастеров. Теперь они могут размещать на своих площадках контент Маркета и получать дополнительный доход, используя разные инструменты — виджеты, ссылки или контентный API.

далее →

17 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет автоматизирует работу со скидками

Яндекс.Маркет автоматизирует работу со скидками

Команда Яндекс.Маркета сообщила, что с 20 августа скидки на товары, которые представлены на карточках, будут дополнительно проверяться на честность и выгодность.

далее →

17 августа / Комментарии
PickPoint и ADG group создадут для интернет-магазинов зоны Click&Collect

PickPoint и ADG group создадут для интернет-магазинов зоны Click&Collect

PickPoint становится официальным и эксклюзивным представителем сети 39 районных центров для российских онлайн-магазинов и полностью обеспечивает запуск, логистику и функционирование нового сервиса Click&Collect, разработанного совместно с ADG group.

далее →

14 августа / Комментарии
«220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти

«220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти

ГК «220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти.
До апреля 2019 года ГК «220 Вольт» планирует установить 220 интерактивных устройств, а инвестиции в проект составят 10 млн руб.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!