Сбербанк инвестирует в Яндекс.Маркет 30 млрд рублей

Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие (СП) на базе «Яндекс.Маркета». Пользователям это даст новые опции: упрощение оплаты товаров и покупки в кредит.

Как сообщает пресс-служба банка 9 августа, Сбер вложит в площадку 30 млрд рублей, стоимость СП компании оценивают в 60 миллиардов без учёта будущей синергии. Компании будут иметь равные доли в новом проекте, до 10% его акций смогут выкупить сотрудники «Яндекс.Маркета».

На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка «Яндекс.Маркета» и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.

«Финансовая и платежная инфраструктура Сбербанка позволит „Яндекс.Маркету“, например, сделать оплату товара ещё проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит», — заявил генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков, отметив, что инвестиции банка обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу «Заказ на Маркете» и работу с зарубежными магазинами.

Аркадий Волож, генеральный директор Яндекса: