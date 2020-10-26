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Сбербанк купил интернет-аптеку «Еаптека»

Сбербанк и «Р-Фарм» станут владельцами 90% компании «Еаптека», которой принадлежит одна из крупнейших интернет-аптек в России. Основатель и гендиректор сервиса Антон Буздалин сохранит 10% акций.

После сделки компания будет работать под брендом «Сбер ЕАптека». За счет «глубокой интеграции» в экосистему «Сбер» планирует запустить продажу лекарств в «СберЗдоровье», «СберЛогистике», «СберПрайме» и не исключает синергии с другими активами. Кроме того, пользователи смогут зарегистрироваться в сервисах «Еаптеки» со своим «Сбер ID». В дальнейшем онлайн-аптеку подключат к программе лояльности «Спасибо».

Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения три года назад. Сейчас сервисы «СберЗдоровья» объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения.

Еаптека работает более чем в 70 городах России, ежемесячная активная аудитория сервиса превышает 4 млн человек. В 2019 г. оборот компании составил 5,7 млрд руб. с учетом проекта франшизы. По итогам девяти месяцев 2020 г. продажи через сайт выросли на 146%, через приложение — на 158%.

Автор: Анна
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