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Сбербанк масштабирует оплату по QR-кодам на все регионы России

С 5 августа Сбербанк запускает оплату по QR-кодам во всех регионах России, сообщают«Ведомости». С 1 июля эта возможность была доступна только для жителей Краснодарского края, а до конца года он станет доступен всем регионам.

Для того чтобы оплатить покупку клиент Сбербанка теперь может отсканировать размещенный на кассе QR-код через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Кассирам будет доступна информация о покупке, они увидят ее в приложении для юрлиц. Позже к сервису смогут присоединиться и клиенты других банков.

Сбербанк надеется, что этот сервис будет очень востребован у представителей малого и микробизнеса. Тарифы для продавцов составят от 0,6 до 1,5% от суммы платежа. За прием карт, по данным ЦБ, магазины одежды и техники платят 1−2,5%, супермаркеты — 0,5−1,5%.

Похожий сервис разрабатывает Центробанк, он должен заработать в сентябре. Тариф для продавцов составит 0,4% от суммы операции. Модель оплаты по QR-коду в магазинах также продумывает Visa.

Автор: Анна
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