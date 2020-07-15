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Сбербанк начал оформлять кредиты на кассах магазинов

Сбербанк предложил клиентам оформлять кредиты на кассах магазинов через POS-терминал (платежный терминал для безналичной оплаты). Как сообщает пресс-служба банка, процедура будет занимать не более пяти минут. Для этого нужно сообщить кассиру розничного магазина, что вам нужно совершить покупку с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком», приложить свою дебетовую карту к терминалу и ввести пин-код.

«Новый сервис POS-кредитования в розничных магазинах будет востребован и у покупателей, и у бизнеса. Для клиентов такой способ получения кредита станет легким и понятным, практически таким же, как и привычная оплата картой. А у бизнеса появится возможность оптимизировать свои расходы на дополнительное рабочее место кредитного эксперта»,— комментирует заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

Для оформления кредита не требуется посещение банка или визит курьера. Кредитный договор оформляется с помощью цифровой подписи. Ранее товары в кредит через сервис «Покупай со Сбербанком» можно было приобрести только онлайн. Сервис уже доступен более чем в 1,1 тыс. магазинах.

Ранее Сбербанк сообщил о внедрении биометрической идентификации клиентов. С ее помощью можно оплачивать покупки взглядом. Сейчас технология тестируется в сети кафе Prime.

Автор: Анна
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