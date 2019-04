"Сбербанк не планирует покупку ритейлера «О'Кей» в собственных интересах

Сбербанк не планирует приобретение ритейлера «О'Кей» в собственных интересах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О'Кей». По информации агентства, банк обсуждает эту покупку, не планируя оставаться конечным собственником, рассчитывая затем перепродать этот актив третьей стороне. Ритейлер отказался от комментариев.

«Сбербанк не планирует приобретение ритейлера „О'Кей“ в собственных интересах», — сказал официальный представитель кредитной организации.

Группа «О'Кей» была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. «О'Кей» — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 162 магазина в России (78 гипермаркетов и 84 дискаунтера). Основными бенефициарами «О'Кей» являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.